Frankreich is het Land der feinen Kochkunst. Entsprechend schlägt der Restaurantführer Michelin jedes Jahr mit seiner Ehrung der Sterneköche hohe Wellen. In diesem leert Jahr ein Koch dazu kennen, de vale aus einer Netflix-Doku.

Der 47 Jahre alte Französische Spitzenkoch Alexandre Couillon von der Atlantikinsel Ile de Noirmoutier is Frankreichs neuer Drei-Sterne-Koch. Der berühmte Restaurantführer Michelin veröffentlichte die Liste der ausgezeichneten Köchinnen und Köche in Straßburg. Couillon past bij de trend van regionale en seizoengebonden producten. In seinem Restaurant “La Marine” verarbeitet er Fische aus dem Atlantik en selbst angebautes Gemüse.

Couillon is een van de weinige französischen Köche, die zijn toegevoegd aan de Netflix-serie “Chef’s Table”. Er wordt geserveerd etwa schmorte Makrelen, rote Beete mit Petersilienschaum en een nachtelijk aus knusprigem Buchweizen mit Karamellschaum en kandierten Orangen.

“In dat jaar viel Dynamik in de regio”, zegt Gwendal Poullennec, Chef des Michelin-Führers, der Nachrichtenagentur AFP. Von 44 nieuwe ausgezeichneten Restaurants bevinden zich 37 außerhalb des Großraums Parijs, soviele wie nie zuvor. Acht restaurants hebben een grote verscheidenheid aan restaurants, waarvan de meest populaire restaurants auszeichnet zijn.

Insgesamt 39 restaurants zijn er ten stern, vier restaurants zijn twee. Couillon is der einzige nieuwe Drei-Sterne-Koch. Damit hat Frankreich non 31 Spitzenköche dieser Klasse, unter ihnen weiterhin nur eine Frau, Anne-Sophie Pic.

Abstufungen bereits zuvor veröffentlicht

Um negatief Töne am Tag der Auszeichnungen zu vermeiden, hatte Michelin die Rückstufung von zwei berühmten Drei-Sterne-Köchen schon one Woche zuvor gegeben. Guy Savoy en Christopher Coutanceau verloren beiden drie keer van Stern. Savoy war seit 2002 ununterbrochen mit drie Sternen ausgezeichnet gewesen en zudem sechs Mal in Folge von “La Liste” zum besten Koch der Welt kürt be.

Es war das eerste Mal seit 2020, dass Michelin Drei-Sterne-Restaurants degradierte. In der Welt der Spitzengastronomie sterft de oorlog in Donnerschlag. Voor twee jaren die door de Drei-Sterne-Koch Bernard Loiseau zijn aangenomen, als es Gerüchte gab, zijn er seinen geschreven Stern hätte können.

Michelins Bewertungen stützen sich auf Inkognito-Besuche seiner Inspektorinnen en Inspektoren. Der Restaurantführer is een Erfindung van des Reifenkonzerns Michelin, der auf diese Weise Seine Kunden zal meer dan ooit, bij Besuchen abgelegener Restaurants ihre Reifen abzufahren.