OSIRIS-REx der NASA ist ein Roboter-Raumschiff, das seit sieben Jahren auf einer Mission ist, um Proben von einem Asteroiden namens Bennu zu sammeln und zurückzugeben – Milliarden Kilometer von der Erde entfernt.

Nach dem Start von OSIRIS-REx im Jahr 2016 dauerte es mehr als zwei Jahre, bis Bennu erreicht wurde. Anschließend verbrachte es fast genauso viel Zeit damit, den Asteroiden zu kartieren, eine Stelle zum Abkratzen zu finden und etwa 250 Gramm (8,8 Unzen) des Gesteins einzusammeln. Dann trat es seine Reise zurück zur Erde an.

Wie werden die OSIRIS-REx-Proben zur Erde zurückkehren?

In einer Höhe von etwa 250 Kilometern (155 Meilen) über der Erdoberfläche wird OSIRIS-REx eine Kapsel freisetzen, die die Proben über der Großen Salzseewüste in Utah (USA) transportiert – egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, sagt die NASA.

Wissenschaftler haben trainiert, die Kapsel zu bergen und die Proben sicher zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, zu transportieren.

Aber das ist noch nicht das Ende von OSIRIS-REx. Nachdem er seine Kapsel freigesetzt hat, reist er weiter zu einem neuen Ziel: Apophis, einem Asteroiden, von dem einst angenommen wurde, dass er eine gefährliche Einschlagsgefahr für die Erde darstellt – aber nicht mehr, zumindest nicht für die nächsten 100 Jahre.

Was ist eine Probenrückgabemission?

Heutzutage erfolgen Probenrückgabemissionen in der Regel robotergesteuert. Aber wir haben in der Vergangenheit Menschen geschickt, um Steine ​​und Erde aus dem Weltraum zu sammeln – die Apollo-Missionen der NASA taten dies zwischen 1969 und 1972.

Probenrückgabemissionen schicken Raumschiffe zur Landung auf einem Himmelskörper – einem Mond, einem Asteroiden oder einem Planeten – und sammeln Boden-, Mineralien- und Gesteinsproben.

Die Proben werden in Laboren auf der Erde analysiert. Aber einige werden auch eingelagert – viele der Apollo-Proben blieben versiegelt und unberührt, weil Wissenschaftler und Ingenieure davon ausgingen, dass sich die Technologie mit der Zeit verbessern würde, sodass sie in Zukunft andere oder bessere Experimente durchführen könnten.

Touch-and-go: OSIRIS-REx berührt zum ersten Mal den Asteroiden Bennu, um eine Staub- und Kieselprobe zu entnehmen Bild: NASA/Goddard/ZUMA/picture-alliance

Warum sammeln Wissenschaftler Proben aus dem Weltraum und was lernen wir?

Proben aus dem Weltraum erzählen uns von Leben anderswo in unserem Sonnensystem und der frühen Erdgeschichte. Einige Wissenschaftler und Menschen in der Industrie hoffen, dass Asteroiden zu einer Mineralienquelle werden, wenn unsere irdischen Ressourcen zur Neige gehen.

Zu den Proben können Atome, Moleküle und komplexe Verbindungen gehören – Wissenschaftler hoffen sogar, Hinweise auf Wasser – und, so verrückt es auch klingen mag, Partikel des Sonnenwinds oder Kometentrümmer.

Wer wird die Proben von Bennu analysieren?

Die NASA sagt, dass ihre Proben vom Asteroiden Bennu „Generationen von Wissenschaftlern einen Einblick in die Zeit geben werden, in der sich Sonne und Planeten vor etwa 4,5 Milliarden Jahren bildeten“ – und in die Anfänge des Lebens, wie wir es heute kennen. Es wird angenommen, dass Bennu reich an Kohlenstoff ist, einer lebenswichtigen Chemikalie.

Während die NASA plant, 25 % der Proben für ihre eigene Forschung aufzubewahren, sagt sie, dass sie den Rest an 200 Missionsmitglieder in 35 Institutionen auf der ganzen Welt verteilen wird. Darin enthalten sind 4 % der Proben, die an die Canadian Space Agency gehen, weil diese ein Instrument – ​​einen Laserhöhenmesser – für die OSIRIS-REx-Mission bereitgestellt hat.

Und 0,5 % der Proben gehen im Rahmen einer Partnerschaft an die japanische Raumfahrtbehörde Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Das stimmt nicht ganz GegenleistungAllerdings: JAXA hat zuvor 10 % seiner Asteroidenproben an die NASA weitergegeben.

Bennu aus nächster Nähe: ein Urexemplar aus den Anfängen unseres Sonnensystems Bild: NASA/Goddard/ZUMA/picture-alliance

Wie oft wurden Proben von Asteroiden gesammelt?

Öfter als Sie vielleicht denken. Abgesehen von den Mondlandungen der Apollo-Ära, bei denen die NASA etwa 382 Kilogramm (842 Pfund) Gestein und Mondboden einsammelte, führte Russland zur Sowjetzeit zwischen 1969 und 1976 drei erfolgreiche Robotermissionen durch, um etwa 326 Gramm Proben (11 Unzen) zu beschaffen.

In jüngerer Zeit war die Hayabusa-Mission der JAXA (2003–2010) das erste Mal, dass Menschen Proben von einem erdnahen Objekt mitbrachten: dem Asteroiden Itokawa. Japan folgte mit Hayabusa2, das im Jahr 2020 Proben von einem Asteroiden namens Ryugu zurückgab.

Und auch im Jahr 2020 brachte die chinesische Mission Chang’e 5 Proben vom Mond zurück.

Sind für die Zukunft Probenrückgabemissionen geplant?

Japans Martian Moons eXploration (MMX) soll die erste Probenrückführungsmission sein, die Gesteine ​​aus der Marsregion zurückbringt. Der Start von MMX ist für 2024 geplant. Ziel ist es, die Monde des Mars, Phobos und Deimos zu untersuchen und Informationen über ihre Entstehung zu sammeln, da man hofft, dass dies den Wissenschaftlern helfen wird, die Entstehung des Sonnensystems besser zu verstehen. MMX will außerdem Proben von Phobos, dem größeren der beiden Monde, sammeln und dann im Jahr 2029 zur Erde zurückkehren.

Unterdessen sind die Europäische Weltraumorganisation und die NASA an einer Probenrückführungsmission von der Marsoberfläche beteiligt, die, wenn alles nach Plan verläuft, im Jahr 2033 zur Erde zurückkehren wird.

Herausgegeben von: Carla Bleiker