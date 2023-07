Lübeck. Am Sonntag (02.07.2023) herrschte reges Treiben beim 1. FC Phönix Lübeck. Die Jugendabteilung hatte zum großen Fairplay-Turnier für die E-, F- und G-Jugend eingeladen. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, sagte Sprecher Dr. Thorsten Phillips.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Adler bieten Kindern einen tollen Fußballtag

Die Spiele wurden auf vier verschiedenen Spielfeldern ausgetragen – im Stadion und auf dem angrenzenden Spielfeld im Hintergrund. Wir haben um jeden Meter gekämpft und nie aufgegeben. Alle hatten Spaß und konnten jede Menge Erfahrungen sammeln. Alles in allem ein sehr gelungenes Turnier mit tollem Rahmenprogramm vor Ort – mit Hüpfburg, Kinderschminken, Riesenflohmarkt und DFB-Mobil. Das Turnier fand im Rahmen des 120-jährigen Vereinsjubiläums statt. 1000 Teilnehmer sorgten für einen tollen Rahmen.

Fairplay wird belohnt

Das Besondere an dem Turnier: In den F- und G-Jugendmannschaften gewannen nicht die Mannschaften, die die meisten Tore schossen oder Punkte sammelten, sondern diejenigen, die sich am besten benahmen – darunter Trainer und Eltern. In diesem Fall war es der TSV Kücknitz. Die SG Phönix/1876 II setzte sich in der E-Jugend durch – dank eines glänzenden 9:0 im Finale gegen die JSG Concordia Lübeck. Den dritten Platz sicherte sich die SG Phönix/1876 IV durch einen 3:1-Sieg über den Krummesser SV auf dem dritten Platz.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Phönixer Regionalligakicker verteilen die Medaillen. © Quelle: 1. FC Phönix Lübeck/hfr

Zur besten Spielerin des Turniers wurde die Phönixerin Jara Westphal gewählt. An der anschließenden Preisverleihung nahmen drei Regionalliga-Profis des Gastgebers teil: Jayden Bennetts, Luis Riedel und Anton Ihde. Ohne ehrenamtliche Helfer wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Unter anderem packten die Phönixer Routiniers die Heimspiele des Regionalligisten tatkräftig an. Sie verkauften Bratwurst oder sammelten Spenden für den Verein.

LN