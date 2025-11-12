Die BVB-Reporter Patrick Berger und Jesco von Eichmann sprechen über den fehlenden Zug zum Tor Sky Sports Podcast „Auffe Süd“.

1:0 gegen dezimiertes Köln mit Siegtreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit, 1:0 in Augsburg, 1:1 in Hamburg mit dem Gegentor kurz vor Schluss. Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Niko Kovac seien am Samstag zwar „wirklich sauer“ gewesen, doch das Problem habe sie selbst verursacht.

„Der BVB hat es nicht geschafft, das zweite Tor zu erzielen und das Spiel zu beenden“, erklärt Patrick Berger Sky Sports Podcast „Auffe Süd“. „Dortmund ist nicht in der Lage, solche Spiele zu schließen. Das ist ein Problem, an dem man arbeiten muss“, sagt Jesco von Eichmann.

Berger meint, Kovac habe es „sehr gut geschafft“, die Mannschaft zu stabilisieren, „aber jetzt muss er in die nächste Entwicklungsstufe kommen.“

„Dortmund hat ein systematisches Problem“

Obwohl Dortmund nach dem FC Bayern über die zweitbeste Abwehr der Liga verfügt, erzielte die Borussia nicht einmal die Hälfte der Münchner Tore (Torverhältnis 16:7).

Anders als in den ersten Spielen in der Champions League schaffe es der BVB „in der Bundesliga nicht, genug Tore zu schießen, um ein Spiel wie in Hamburg herunterspielen zu können“, sagt von Eichmann, der ein „systematisches Problem“ sieht: „Ich sehe keinen wirklichen Plan für die Zukunft. Wenn sie den Ball haben, frage ich mich immer: Und jetzt? Wo wollen sie eigentlich hin?“

Den Dortmundern fiel mal wieder nichts gegen die tiefstehenden und sicheren Hamburger ein. „Die, und damit meine ich ganz klar Kovac, müssen das ändern“, fordert von Eichmann.

Die Mannschaft will mehr nach vorne spielen

Der BVB hat Spieler, die spielen wollen und können, die aber oft keine Partner finden und teilweise falsch eingesetzt werden. „Carney Chukwuemeka spielt nicht auf der Position, auf der er gerne spielen würde“, erklärt Berger. Anstatt auf der Achterposition zu spielen, muss der Engländer häufiger als verdeckter Flügel oder als zweiter Zehner agieren.

„Ich verstehe noch nicht wirklich, was sie vorhaben“, sagt Berger. Der Mannschaft geht es genauso, wie wir aus Gesprächen mit Spielern abseits der Mikrofone hörten. Der Tenor: „Es ist toll, dass Kovac für defensive Stabilität gesorgt hat, aber die Mannschaft würde gerne mehr nach vorne spielen.“

Die (zu) offensichtliche Defensivorientierung könnte den einen oder anderen Spieler bei der Überlegung lähmen: Was mache ich nach vorne? Was darf ich tun? Auch Kovac muss sagen: „Okay, Jungs. Die Abwehr ist solide, jetzt könnt ihr etwas mutiger sein.“

Diskussionen in der Kabine nach dem HSV-Spiel

In Manchester war Julian Ryerson auf der rechten Seite die richtige Wahl, aber in Hamburg wäre vielleicht der offensivstärkere Yan Couto erfolgreicher gewesen, sagt von Eichmann. Kovac bevorzugte Ryerson, doch der Norweger machte beim Hamburger Ausgleich keine gute Figur. Was für Diskussionen sorgte.

Berger beobachtete, wie Ryerson und Torwart Gregor Kobel nach dem Spiel auf dem Platz diskutierten. Danach sei es in der Kabine laut geworden, berichtet der Reporter.

Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt

Wer das Tor hätte verhindern können, ob Ryerson oder Nico Schlotterbeck, sei eine „ausführliche Diskussion“, sagt von Eichmann, „der Fehler ist, dass man es vorher nicht geschafft hat, mit 2:0 in Führung zu gehen. Und man hat auch nichts dagegen unternommen.“

Vor seiner Verpflichtung sei ihnen klar gewesen, „dass sie von Kovac keinen Barcelona-Fußball bekommen würden“, erklärt der Reporter. Kovac steht für Arbeiterfußball.

Unter ihm hat der BVB in dieser Saison nur zwei Spiele verloren, in München und Manchester. „Er hat das Team deutlich stabilisiert. Er hat für mehr Disziplin und einen respektvolleren Umgang gesorgt. Das sind alles Pluspunkte“, sagt von Eichmann. Doch nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen.

Schlotterbeck ist nicht der Einzige, der eine Perspektive sehen möchte

„Wir müssen noch ein bisschen Fußball spielen“, sagte Schlotterbeck nach dem 1:1 in Hamburg. Obwohl „ein wenig“ eine Untertreibung war.

Auf Fragen zu seiner Zukunft antwortete der Nationalspieler zuletzt, er werde abwarten, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln. „Schlotterbeck ist ein sehr ambitionierter Spieler“, erklärt von Eichmann, „er will eine Perspektive sehen.“

Das gilt auch für die Vereinsführung und die Fans.

