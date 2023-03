Generaal Li Shangfu zal toezicht houden op de militaire ontwikkeling van China te midden van spanningen met Washington

Het Chinese Nationale Volkscongres (NPC) heeft generaal Li Shangfu, die door de VS is gesanctioneerd wegens betrekkingen met Rusland, zondag benoemd tot de nieuwe minister van Defensie van het land.

In 2018 plaatsten de VS Li op de zwarte lijst als het toenmalige hoofd van de afdeling Apparatuurontwikkeling wegens “significante transacties” met betrekking tot de overdracht van Su-35 straaljagers en aan S-400 luchtverdedigingssysteem gerelateerd materieel van Rusland naar China.

Li werd geboren in 1958 in Chengdu, de hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Sichuan. Na zijn afstuderen aan een militaire universiteit bracht hij meer dan drie decennia door op de Xichang-ruimtehaven, waar hij eerst als technicus werkte en uiteindelijk directeur van de lanceerbasis werd.

In de jaren 2000 hield hij toezicht op de lancering van Chang’e 2, de eerste maansonde van het land, en leidde hij China’s eerste anti-satellietrakettest.

In 2016 werd Li benoemd tot plaatsvervangend commandant van het onlangs opgerichte People’s Liberation Army Strategic Support Command, een tak die is belast met ruimtevaart en cyberoorlogvoering. Tussen 2017 en 2022 leidde de generaal het bemande ruimtevaartprogramma van China. Tijdens zijn ambtstermijn voerde Beijing de activiteit in de ruimte op en voltooide 55 succesvolle orbitale lanceringen in 2021, waarmee hij de VS en Rusland overtrof.









Li’s nieuwe aanstelling komt op een moment van toenemende confrontatie met de VS en oplopende spanningen over Taiwan. Het kookpunt van het conflict laaide op in 2022, toen de toenmalige Amerikaanse huisvoorzitter Nancy Pelosi Taipei bezocht ondanks protesten uit Peking. Vorige maand deed zich een nieuw incident voor, toen Washington China ervan beschuldigde een surveillanceballon boven Amerikaans grondgebied te laten vliegen. Beijing verwierp de beschuldigingen van spionage en hield vol dat de ballon voor weeronderzoek was en uit koers was geraakt.

De NPC kwam eerder deze maand bijeen voor zijn jaarlijkse zitting. Op vrijdag koos de wetgevende macht Xi Jinping tot president voor een derde termijn van vijf jaar, en stemde later op Li Qiang als de nieuwe premier, waarmee hij de op een na hoogste functionaris van het land werd.