Beide Seiten seien im Krieg zwischen Israel und der Hamas schuld, sagt Obama

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Amerikaner aufgefordert, „die ganze Wahrheit“ über den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu akzeptieren, und sagte, dass jeder eine gewisse Verantwortung für den Konflikt trage.

CHICAGO, ILLINOIS – 03. NOVEMBER: Der ehemalige Präsident Barack Obama spricht zu den Teilnehmern des Obama Foundation Democracy Forum am 03. November 2023 in Chicago, Illinois. Scott Olson/Getty Images/AFP (Foto von SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images über AFP)(Getty Images über AFP)

„Niemand hat saubere Hände“, sagte er in einem Interview mit Pod Save America, einem Podcast, der von seinen ehemaligen Mitarbeitern des Weißen Hauses moderiert wurde, in einem am Samstag veröffentlichten Clip.

Er sagte, dass sowohl das Vorgehen der Hamas als auch die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel „schrecklich“ und „unerträglich“ seien und dass die einzige Möglichkeit, die Krise zu lösen, darin bestünde, diese Realitäten anzuerkennen.

Er sagte auch, dass die Geschichte des jüdischen Volkes und der „Wahnsinn des Antisemitismus“ nicht ignoriert werden sollten und dass auf beiden Seiten unschuldige Menschen starben.

„Wir könnten noch eine Weile weitermachen“, sagte er.

Obama kritisierte die sozialen Medien dafür, dass sie die Debatte polarisierten und einen Raum schufen, in dem die Menschen nur ihre eigene „moralische Unschuld“ verteidigten.

„Das Problem mit den sozialen Medien, dem TikTok-Aktivismus und dem Versuch, darüber zu diskutieren, ist, dass man nicht die Wahrheit sagen kann. Sie können so tun, als würden Sie die Wahrheit sagen, Sie können eine Seite der Wahrheit sagen und in manchen Fällen können Sie versuchen, Ihre moralische Unschuld zu bewahren, aber das wird das Problem nicht lösen“, sagte er.

„Wenn man das Problem lösen will, muss man die ganze Wahrheit in sich aufnehmen“, sagte Obama. „Und dann muss man zugeben, dass niemand die Hände sauber hat, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad mitschuldig sind.“

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas brach am 7. Oktober aus, als die palästinensische militante Gruppe einen Überraschungsangriff auf Israel startete, bei dem etwa 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln genommen wurden.

Israel reagierte mit einer unerbittlichen Bombardierung des Gazastreifens, wo die Hamas herrscht.

Das von der Hamas kontrollierte Gaza-Gesundheitsministerium hat behauptet, dass bisher mehr als 9.000 Menschen in Gaza gestorben seien, seine Zahlen wurden jedoch in Frage gestellt, da die Hamas eine Terrororganisation ist.

Obama gab zu, dass er sich auch für den Konflikt schuldig fühlte und fragte sich, ob er als Präsident mehr hätte tun können, um ihn zu verhindern.

Er hatte ein angespanntes Verhältnis zum israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, mit dem er wegen des Atomabkommens mit dem Iran und der Ausweitung israelischer Siedlungen in den umstrittenen Gebieten nicht einverstanden war.

Er forderte die Amerikaner auf, sich nicht „auf Empörung zu beschränken“, sondern sich unterschiedliche Perspektiven anzuhören.

„Wenn Sie das wirklich ändern wollen, müssen Sie herausfinden, wie Sie mit jemandem auf der anderen Seite sprechen, ihm zuhören und verstehen, worüber er spricht, und es nicht abtun“, sagte er.

Das vollständige Interview wird laut Pod Save America am Dienstag veröffentlicht.