Bei verheerenden Sturzfluten, die am Wochenende Teile Afghanistans heimgesucht haben, sind nach Angaben der Behörden am Sonntag mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen.

In einer Pressekonferenz aus Kabul fügte Shafiullah Rahimi, Sprecher des Ministeriums für Katastrophenmanagement der Taliban, hinzu, dass 74 Menschen verletzt seien und mindestens 41 noch vermisst würden.

Sturzfluten, die durch starke saisonale Regenfälle in sieben Provinzen Afghanistans verursacht wurden, haben 606 Wohnhäuser sowie Hunderte Hektar Agrarland teilweise oder vollständig beschädigt, sagte Rahimi.

„Teams des Ministeriums erreichten zusammen mit Teams des Verteidigungsministeriums, des Ministeriums für öffentliche Wohlfahrt, des Roten Halbmonds, von Provinzbeamten und anderen Beamten die Orte der Überschwemmungen und führten die Rettungsaktionen durch“, sagte er.

Auch das Staatsministerium für Katastrophenmanagement der Taliban teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, dass seit Beginn des Jahres 2023 fast 100.000 Familien, die in verschiedenen Provinzen von Naturkatastrophen betroffen waren, Nahrungsmittel- und Bargeldhilfe erhalten hätten.

Bei Naturkatastrophen in den letzten vier Monaten seien mindestens 214 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch bei den jüngsten bekannten Sturzfluten, hieß es.