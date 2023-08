Meerwasserproben zeigten Konzentrationen von E. Coli, die 39-mal höher waren als die normalen Werte

Mindestens 57 Teilnehmer der Triathlon-Weltmeisterschaften in Sunderland, England, erkrankten nach der Teilnahme an Schwimmwettkämpfen im Meer am vergangenen Wochenende an Krankheiten, darunter Durchfall, wie Gesundheitsbehörden mitteilten.

Zu den Meisterschaften, an denen am vergangenen Sonntag rund 2.000 Triathleten teilnahmen, gehörte auch eine Schwimmetappe am Roker Beach in Sunderland – einem Küstenabschnitt, der im Zentrum der Kontroversen über die Entsorgung von Rohabwasser durch Wasserunternehmen stand. Die britische Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA) teilte mit, dass sie Proben von erkrankten Wettbewerbern teste, um festzustellen, ob häufige Krankheitserreger identifiziert werden könnten.

Eine Analyse des Meerwassers am Strand von Roker durch die britische Umweltbehörde drei Tage vor dem Rennen ergab, dass das Wasser eine 39-mal höhere E-Coli-Konzentration aufwies als in den im Vormonat entnommenen Proben.

E-Coli ist ein Bakterium, das Magenbeschwerden und blutigen Durchfall verursachen kann. British Triathlon, die Behörde, die den Sport im Vereinigten Königreich reguliert, sagte, dass die Ergebnisse der Analyse erst nach Abschluss des Triathlons veröffentlicht wurden. Es fügte hinzu, dass das Meerwasser vor Beginn des Wettbewerbs seine eigenen unabhängigen behördlichen Tests bestanden habe.









„Ich fühle mich seit dem Rennen ziemlich beschissen“ Triathlet Jacob Birtwhistle schrieb laut Guardian am Samstag auf Instagram über die Ergebnisse der Analyse. „Aber ich denke, das passiert, wenn man in Scheiße schwimmt.“ Ein anderer Triathlet antwortete auf den Beitrag: „Das erklärt nun, warum ich den Montagabend nach dem Rennen am Sonntagmorgen mit dem Kopf in der Toilette verbracht habe.“

Northumbrian Water, das Unternehmen, das Wasser- und Abwasserdienstleistungen für 2,7 Millionen Menschen im Nordosten Englands, einschließlich Sunderland, bereitstellt, gab an, keine Rohabwassereinleitungen registriert zu haben, die die Wasserqualität beeinträchtigt haben könnten. „Seit Oktober 2021 hatten wir aus keinem unserer Anlagen Einleitungen, die sich negativ auf die Wasserqualität bei Roker auswirken könnten.“ hieß es über einen Sprecher.

British Triathlon gab unterdessen bekannt, dass es mit dem Stadtrat von Sunderland und der UKHSA zusammenarbeitet, um die Ursache der verschiedenen Krankheiten zu ermitteln, die nach dem Rennen aufgetreten sind. Mehrere Faktoren, darunter Abwasserüberläufe und abfließendes Wasser von nahegelegenen Straßen und Feldern, können sich negativ auf die Wasserqualität in den betroffenen Gebieten auswirken.