Der Réseau Express MétropolitainMontreals neuestes Nahverkehrssystem, musste am Montag während seines ersten Pendelverkehrs zur Hauptverkehrszeit den Verkehr in beide Richtungen einstellen, was die Fahrgäste zum Aussteigen zwang und den Notfallplan des Dienstes auslöste.

Kurz nach 9 Uhr veröffentlichte das REM in den sozialen Medien eine Mitteilung, dass der Dienst schrittweise wieder aufgenommen werden würde.

Der südliche Zweig des REM, der die Innenstadt von Montreal mit Brossard an der Südküste verbindet, wurde am Freitag eingeweiht.

Kurz vor 8 Uhr morgens stellten die fahrerlosen Züge den Verkehr ein, und einer Mitteilung an die Pendler zufolge war die Verzögerung auf ein „technisches Problem“ zurückzuführen.

Auf den Gleisen nahe der Champlain Bridge waren mehrere stehende Züge zu sehen.

Am Montag, den 31. Juli 2023, froren drei REM-Züge auf den Gleisen in der Nähe der Champlain Bridge ein. Es war der erste vollständige Test des Systems. (Radio-Kanada/Ivanoh Demers)

Damals wurde den Fahrgästen mitgeteilt, dass die Verzögerung etwa 20 Minuten dauern würde.

Nach 15 Minuten wurde der Betrieb allmählich wieder aufgenommen, aber offenbar waren die Probleme immer noch nicht behoben und die Fahrgäste stiegen aus den Zügen aus.

Shuttlebusse wurden eingesetzt, um Fahrgäste vom Bahnhof Panama an der Südküste zum Bahnhof Gare Centrale in der Innenstadt zu bringen.

Pendler an der Südküste Montreals mussten sich für Shuttlebusse anstellen. (Fanny Samson/Radio-Canada)

Laut Lacroix werden die Züge weiterhin zwischen Brossard, dem südlichen Endpunkt der Niederlassung, und dem Bahnhof Panama, der ebenfalls an der Südküste liegt, verkehren.

„Damit sollen die Leute zum Bahnhof in Panama gebracht werden, wo der Notfallplan (mit Shuttlebus-Service) beginnt“, sagte er gegenüber Radio-Canada.

Zehntausende Montrealer testeten am Wochenende die neuen Züge, da die Fahrten kostenlos waren.