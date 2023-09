Lyft bietet eine neue Funktion für Frauen und nicht-binäre Benutzer, die dazu beitragen wird, das Mitfahrerlebnis für Mitfahrer und Fahrer komfortabler zu gestalten. Am Dienstag wurde die Einführung von Women Plus Connect als Funktion angekündigt, die Fahrer mit Fahrern eines bevorzugten Geschlechts zusammenbringt.

Women Plus Connect ist eine optionale, präferenzbasierte Funktion, die durch die Identifizierung und Priorisierung von Frauen und nicht-binären Fahrern funktioniert. Wenn Sie ein Lyft-Fahrer sind, können Sie die Funktion im Abschnitt „Fahrereinstellungen“ der App ein- oder ausschalten, während den Fahrern eine Eingabeaufforderung mit der Aufforderung „Zähle mich ein“ oder „Nein danke“ angezeigt wird. Sie können Ihr Profil auch mit Ihrer Geschlechtsauswahl aktualisieren.

Derzeit ist die Funktion nur für Lyft-Fahrer verfügbar, sie wird jedoch in den kommenden Monaten auf Passagiere und weitere Städte ausgeweitet. Zum Start wird es in Chicago, Phoenix, San Diego, San Francisco und San Jose erhältlich sein.

Hier ist ein Blick darauf, was Lyft-Benutzer in Women Plus Connect sehen werden. Lyft

Lyft erklärte, dass der Service nicht garantiert sei. Wenn es also keine Kunden des bevorzugten Geschlechts in der Gegend gebe, könnten Fahrer und Passagiere immer noch mit Männern in Verbindung gebracht werden. Das Mitfahrunternehmen hofft, die Sicherheit und Inklusivität der Plattform zu verbessern und hat die Funktion in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen entwickelt, darunter der Human Rights Campaign und der National Sheriffs‘ Association.

„Bei Women+ Connect geht es darum, mehr Frauen und nicht-binären Menschen die Möglichkeit zu geben, zu ihren Bedingungen Geld zu verdienen und Fahrern mehr Auswahl zu bieten“, sagte David Risher, CEO von Lyft, in einer Erklärung. „Wir hoffen, dass dies Millionen von Fahrern und Fahrgästen einen weiteren Grund gibt, sich für Lyft zu entscheiden.“

In der Ridesharing-Branche wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, um den Schutz von Fahrern und Fahrgästen zu erhöhen. Uber hat beispielsweise Sicherheitsgurtwarnungen und Live-Hilfe hinzugefügt, die Benutzer mit Echtzeit-Sicherheitsagenten verbindet, die ihre Fahrten überwachen können. Das Sicherheits-Toolkit umfasst auch die Möglichkeit, Audio während der Fahrt aufzuzeichnen. Lyft bietet seit 2019 einen 911-Panikknopf und eine Check-in-Funktion an, um Kriminalität und sexuelle Übergriffe abzuschrecken. Darüber hinaus gibt es Mitfahr-Apps, die speziell auf Kinder oder Frauen zugeschnitten sind, wie HopSkipDrive und Just Her.

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden nach Hunderten von Vorwürfen wegen Körperverletzung und sexueller Übergriffe in Mitfahrfahrzeugen, darunter auch tödlichen Übergriffen, eingeführt, die zu mehreren Klagen und Geldstrafen für Lyft und Uber führten.

Weitere Informationen zum Einrichten Ihrer Einstellungen finden Sie in den FAQ von Lyft. Schauen Sie sich auch unsere Berichterstattung über die fahrerlosen Robotaxis von Lyft und die Optionen von Uber für Eltern an.