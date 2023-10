Heather Rae El Moussa wird offen über ihren Gesundheitszustand.

Der Verkaufe Sunset Star gab bekannt, dass bei ihr acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes die Hashimoto-Krankheit diagnostiziert wurde Tristan mit dem Ehemann Tarek El Moussa.

„Ich erinnere mich, dass ich zu meiner Assistentin gesagt habe: ‚Ich fühle mich, als wäre ich tot‘“, erzählte Heather Heute in einem am 26. Oktober veröffentlichten Interview. „Mein Gehirn war so müde. Mein Körper war so müde. Ich war die ganze Zeit erschöpft und keine Menge Schlaf konnte es bessern.“

Die Autoimmunerkrankung tritt auf, wenn Antikörper gebildet werden, die Zellen in der Schilddrüse angreifen, was nach Angaben der Johns Hopkins University zu möglichen Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme und Muskelschwäche führen kann.

Der Reality-Star sagte, dass sie vier Monate nach der Geburt erste Symptome verspürte und Angst davor hatte, für ihre Netflix-Show und die HGTV-Show vor der Kamera stehen zu müssen Die Flipping El Moussas mit Tarek.

„Die Dreharbeiten waren absolut brutal“, fuhr Heather fort, „weil ich kaum aus dem Bett aufstehen konnte.“

Zuerst schrieb sie ihre Gefühle dem Umstand zu, frischgebackene Mutter zu sein, und erinnerte sich: „Ich dachte: ‚Wahrscheinlich bin ich nur wegen des Muttergehirns benebelt.‘“