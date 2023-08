Der Schaden wäre größer, wenn sich die Beschäftigungssituation ihrer Eltern während der Pandemie änderte

Laut einer am Dienstag vom Institute of Fiscal Studies veröffentlichten Studie geben fast die Hälfte – 47 % – der befragten britischen Eltern an, dass ihre Kinder während des Covid-19-Lockdowns einen Rückgang der sozialen und emotionalen Entwicklung erlebt haben.

Mehr als die Hälfte derjenigen mit Kindern im Alter zwischen vier und sieben Jahren – 52 % – gaben an, dass ihre Nachkommen einen Rückschritt in der Entwicklung erlitten hätten, während 42 % der Eltern mit 12- bis 15-Jährigen dasselbe sagten. Eltern von Mädchen berichteten häufiger von einer Regression als Eltern von Jungen.

Dem Bericht zufolge sah nur jeder sechste Elternteil, dass seine Kinder weniger Herausforderungen erlebten als vor dem Lockdown.









Eltern, deren Beschäftigungssituation sich veränderte – selbst diejenigen, die beurlaubt waren und nicht völlig von der wirtschaftlichen Unterstützung abgeschnitten waren –, berichteten deutlich häufiger von sozialen und emotionalen Rückschritten ihrer Kinder. Kinder, deren Eltern beurlaubt waren, waren „Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass sich ihre sozioemotionalen Fähigkeiten verschlechtern als diejenigen, deren Eltern nicht beurlaubt wurden.“ laut Studie – 51 % gegenüber 45 %.

Die Gruppe befragte 6.095 Eltern mit Kindern im Alter von vier bis 16 Jahren zu ihren Erfahrungen im ersten Jahr der Pandemie und fragte, wie oft das Kind besorgt oder leicht ängstlich wirkte, das Selbstvertrauen verlor, ständig herumzappelte oder sich windete, Wutanfälle hatte oder andere negative Verhaltensweisen zeigte im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020, bevor das Vereinigte Königreich seinen Covid-19-Lockdown einführte.

In der Studie wird darauf hingewiesen, dass es im Gegensatz zu anderen Lockdown-Umfragen, deren Erfassung auf verlorenes akademisches Lernen beschränkt war, keine Hinweise darauf gab, dass es Kindern in benachteiligten Familien während der Pandemie schlechter erging als Kindern in wohlhabenderen Familien, und deutet darauf hin „Instabilität des elterlichen Arbeitsplatzes“ Nicht nur Armut war der Hauptgrund für die negativen Auswirkungen der Lockdowns auf die Entwicklung von Kindern.

„Während der COVID-19-Pandemie erlebten Kinder aller Herkunft eine erhebliche Verschlechterung ihrer sozialen und emotionalen Fähigkeiten.“ Andrew McKendrick, Forschungsökonom des IFS, sagte in einer Pressemitteilung, in der er die Ergebnisse bekannt gab, und stellte fest, dass dies zusätzlich dazu der Fall sei „Schulschließungen, mangelnder Kontakt zu Freunden und Familie und möglicherweise verheerende schwere Krankheiten oder Todesfälle bei Angehörigen … Ein weiterer wichtiger Grund für den Rückgang der Fähigkeiten von Kindern waren die wirtschaftlichen Störungen, die ihre Eltern erlebten, unabhängig davon, ob diese Störungen zu einem großen Einkommensverlust führten oder nicht.“ .“

Die Untersuchung bestätigt die Erkenntnisse von Ofsted-Chefinspektorin Amanda Spielman, die letztes Jahr feststellte, dass im Vergleich zu vor der Pandemie immer mehr kleine Kinder nicht in der Lage waren, Gesichtsausdrücke zu verstehen oder nicht einmal alleine die Toilette zu benutzen.