Bei einem verheerenden Brand und den darauffolgenden Explosionen in einer Fabrik im Süden Taiwans kamen nach Angaben von Beamten am Samstag mindestens sechs Menschen ums Leben und über 100 wurden verletzt.

Was wissen wir bisher?

Das Feuer entzündete sich am späten Freitag in einer Produktionsanlage für Golfbälle im Kreis Pingtung und dauerte die ganze Nacht an.

Unter den Opfern sind drei Feuerwehrleute sowie ein männlicher und ein weiblicher Angestellter. Weitere fünf Personen, darunter ein weiterer Feuerwehrmann, sitzen immer noch am Katastrophenort fest, während Retter nach den unter den Trümmern Eingeschlossenen suchen.

Chou Chun-mi, Magistrat des Kreises Pingtung, sagte in einem Social-Media-Beitrag, dass eine Untersuchung der Tragödie eingeleitet worden sei.

„Angesichts der Trauer der Familienangehörigen konnte ich nichts anderes sagen, als mich tief zu verbeugen, mich zu entschuldigen und mein tiefstes Beileid auszudrücken“, sagte Chou, nachdem er die Angehörigen der Verstorbenen getroffen hatte.

Taiwans Präsident besucht Pingtung

Die taiwanesische Nachrichtenagentur Focus Taiwan berichtete, dass der taiwanesische Innenminister Lin Yu-chang die Fabrik am frühen Samstag besucht habe.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-went besuchte ein Bestattungsunternehmen, um der Feuerwehrleute zu gedenken, die bei dem Brand ihr Leben verloren Bild: Taiwan Presidential Office/REUTERS

Auch die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-Wen drückte ihr Beileid aus und besuchte Pingtung. Tsai sagte, es sei eine Nothilfeeinrichtung eingerichtet worden, um den vom Brand betroffenen Menschen zu helfen.

Darüber hinaus traf der taiwanesische Ministerpräsident Chen Chien-jen verletzte Opfer in medizinischen Einrichtungen in Pingtung und versprach den von der Tragödie Betroffenen Hilfe.

Taiwanesische Beamte gehen davon aus, dass Erdgas bei den Bränden und den anschließenden Explosionen eine Rolle gespielt haben könnte.

Brände in Fabriken sind im stark industrialisierten Taiwan keine Seltenheit. Im Jahr 2019 berichtete die taiwanesische Website Taiwan News, dass bei einem Brand in einer Fabrik in Taichung im westlichen zentralen Teil der Insel zwei Menschen ums Leben kamen.

