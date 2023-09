Die Behörden hoben am Sonntag eine Ausgangssperre in der multiethnischen Stadt Kirkuk im Norden des Irak auf, die nach tödlichen Protesten am Samstag verhängt worden war. Bei Zusammenstößen zwischen ethnischen Gruppen, die nach tagelangen Spannungen ausbrachen, wurden vier Demonstranten erschossen und mehr als ein Dutzend verletzt, teilten Sicherheitskräfte und Polizei mit.

Im Zentrum des Streits steht ein Gebäude in Kirkuk, das einst das Hauptquartier der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) war, seit 2017 aber als Stützpunkt der irakischen Armee diente.

Die Zentralregierung plant, dieses Gebäude als Zeichen des guten Willens an die KDP zurückzugeben, doch arabische und turkmenische Gegner sind dagegen und haben letzte Woche ein Protestlager vor dem Gebäude errichtet.

Was ist in Kirkuk passiert?

Die Gewalt sei ausgelöst worden, als sich am Samstag eine Gruppe kurdischer Demonstranten dem Lager näherte, teilte die Polizei mit. Es wurden Warnschüsse abgefeuert, um die kurdischen Demonstranten zur Zerstreuung zu zwingen, während Polizeikräfte eingesetzt wurden, um als Puffer zu fungieren und die rivalisierenden Gruppen auseinanderzuhalten.

Sicherheitsbeamte und Polizei in der Stadt sagten, sie untersuchten die Umstände der Todesfälle und untersuchten auch, wer das Feuer eröffnete. Menschen beider Protestgruppen seien verletzt worden, als Steine ​​geworfen und Metallstangen zum Angriff eingesetzt wurden, teilte die Polizei von Kirkuk mit.

Der irakische Premierminister Mohammed al-Sudani ordnete eine Ausgangssperre in der Stadt und „umfangreiche Sicherheitseinsätze in den von den Unruhen betroffenen Gebieten“ an. Er forderte außerdem „politische Parteien, soziale Organisationen und Gemeindevorsteher auf, ihren Beitrag zur Verhinderung von Konflikten und zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Stabilität und Ordnung zu leisten.“

Ethnische Spannungen im Nordirak

Kirkuk war in der Vergangenheit ein Streitpunkt zwischen der Bundesregierung in Bagdad und den Behörden in der autonomen Region Kurdistan im Norden.

Im Jahr 2014 übernahmen die PDK und die Peschmerga, die Sicherheitskräfte der Region Kurdistan, die Kontrolle über die Region Kirkuk. Nach einem gescheiterten Referendum über die kurdische Unabhängigkeit wurden sie jedoch im Herbst 2017 von Bundestruppen ausgewiesen.

Seit Sudani letztes Jahr die Macht übernommen hat, arbeitet er daran, die Beziehungen zwischen seiner Regierung und der PDK zu verbessern. Doch arabische Einwohner und Minderheitengruppen, die sagen, sie hätten unter der kurdischen Herrschaft gelitten, protestierten gegen die Rückkehr der PDK.

