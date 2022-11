Bei Erschöpfungssyndrom ungeeignet: Sporttherapie könnte Lang-Covid-Patienten schaden

Ein großer Teil der lang an Covid erkrankten Patienten klagt über Müdigkeit und Erschöpfung. Sport- und Bewegungstherapien seien bei diesem Fatigue-Syndrom eher ungeeignet, stellten Mediziner auf einem Kongress in Jena fest. Sie könnten die Situation der Patienten sogar verschlimmern.

Sport- und Bewegungstherapien als klassische Angebote von Rehabilitationskuren sind laut Ärzten für die Mehrzahl der Menschen, die an den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden, nicht geeignet. Bei Long-Covid-Patienten, die unter extremer Erschöpfung (Müdigkeit) litten, könnten sich die Symptome nach körperlicher Anstrengung sogar verschlimmern, hieß es am Samstag auf dem ersten Kongress der Long-Covid-Ärztevereinigung.

„Wir müssen weg vom Sport als klassischem Reha-Baustein für diese Patienten“, sagte Ärztin Claudia Ellert von der Initiative Long Covid Deutschland. Müdigkeit gilt als eines der häufigsten Symptome von Long Covid. Angesichts der Vielzahl an Symptomen, die mit dieser Krankheit einhergehen, seien für die Betroffenen „äußerst flexible“ Angebote der medizinischen Rehabilitation notwendig, so Ellert. Ausbildung, Aufklärung und sozialmedizinische Beratung sind ihnen besonders wichtig, damit die Erkrankten wieder in ihren Alltag zurückkehren können.

Angesichts der Vielzahl möglicher Symptome von Long Covid sollten Patienten „nicht alle in einen Topf geworfen werden“, sagte Lungenfacharzt Jördis Frommhold, der in der Reha-Klinik in Heiligendamm mehr als 5500 Long-Covid-Patienten behandelt hat. Entscheidend sind die Symptome. „Das gilt auch für die Rehabilitation bei der Auswahl der Kliniken.“

Frommhold ist Präsident der Long Covid Medical Association, die seit Freitag ihren ersten Kongress mit mehr als 2.000 Teilnehmern vor Ort oder digital in Jena abhält. Experten aus Deutschland, Großbritannien, Südafrika, den USA und Brasilien tauschen Erkenntnisse zu Diagnose und Therapie von Long Covid aus.

Die deutschen Patientenleitlinien definieren Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion bestehen, als lange Covid, und sie dauern länger als zwölf Wochen als Post-Covid-Subform.