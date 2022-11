Bei einer Schießerei vor der Küste von Puerto Rico ist ein CBP-Agent tot und zwei weitere verletzt worden, sagt die Agentur

CNN

Ein US-Zoll- und Grenzschutzbeamter ist nach einer Schießerei mit mutmaßlichen Drogenschmugglern vor der Küste von Puerto Rico tot und zwei weitere verletzt worden, so der Sprecher der Behörde, Jeffrey Quiñones.

„Ein Agent, der direkt in ein Krankenhaus in Mayagüez gebracht wurde, wurde uns erst vor wenigen Minuten mitgeteilt, sie haben bestätigt, dass er verstorben ist. Wir können keine weiteren Details über den Agenten bereitstellen, bis die Familie benachrichtigt wurde“, sagte Quiñones.

Die drei Agenten patrouillierten am Donnerstagmorgen vor der Küste von Puerto Rico, als sie laut Agentur auf ein mutmaßliches Schmuggelschiff stießen. Die Situation eskalierte, als die Agenten Schüsse erhielten und bei der Schießerei ein Agent getötet und zwei weitere verletzt wurden, sagte die Agentur.

Ein mutmaßlicher Schmuggler starb und ein weiterer wurde festgenommen, teilte die Agentur mit. Die Nationalitäten der Verdächtigen wurden zu diesem Zeitpunkt von den Behörden nicht bekannt gegeben.

Die Identität der Agenten wurde nicht veröffentlicht.

Die beiden überlebenden Agenten werden in Puerto Rico wegen mehrerer Schusswunden behandelt, so Dr. Israel Ayala, medizinischer Direktor der Medical Services Administration von Puerto Rico.

„Einer von ihnen wurde sofort in die Stabilisierungseinheit eingeliefert und wird von Notärzten und Unfallchirurgen behandelt“, sagte Ayala gegenüber CNN in einer Erklärung. „In der Zwischenzeit befindet sich der andere Agent in einem Bereich, den wir als kleinere Chirurgie bezeichnen, und wird ebenfalls von der Notaufnahme und den Traumadiensten untersucht und behandelt.“

Ayala sagte auch, dass die Krankenhausagenten die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen, und dass ihre Fortschritte in den nächsten 24 Stunden beobachtet werden.

Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas sagte dem Gesetzgeber, er sei am Donnerstagmorgen über die Situation informiert worden und habe Gebete für die Agenten und ihre Familien angeboten.

„Wir beten für die Familie des Offiziers, der sein Leben verloren hat, und wir beten für die schnelle Genesung der Verletzten“, sagte Mayorkas während einer Senatssitzung zu weltweiten Bedrohungen.

Das FBI und die Homeland Security Investigations untersuchen den Vorfall.