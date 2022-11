Bei einer Schießerei verletzter UVA-Footballspieler wird aus dem Krankenhaus entlassen

RICHMOND, Virginia (AP) – Ein Fußballspieler der University of Virginia, der bei einer Schießerei, bei der drei seiner Teamkollegen getötet wurden, schwer verletzt wurde, wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Brenda Hollins, die Mutter von Running Back Mike Hollins, twitterte am frühen Montag: „Mike wurde entlassen!!! HALLELUJA.“

Sie bat um fortgesetzte Gebete, „während er sich erholt und in sein neues Leben einlebt“. Sie bat auch um Gebete für die Familien der drei Spieler, die bei der Schießerei am 13. November getötet wurden. „Sie brauchen uns!!!“ Sie schrieb.

Joe Gipson, ein Sprecher der Anwaltskanzlei in Louisiana, in der Brenda Hollins arbeitet, sagte, Mike Hollins sei am Sonntag aus dem UVA Medical Center entlassen worden. Gipson sagte, Mike Hollins werde für die nächsten Wochen bei seiner Familie an einem externen Ort in der Nähe des Krankenhauses bleiben, um medizinische Nachsorgetermine zu vereinbaren.

Lavel Davis Jr., D’Sean Perry und Devin Chandler wurden in einem Charterbus erschossen, als sie von einer Exkursion zu einem Theaterstück in Washington zum Campus zurückkehrten. Jeder starb an einer Schusswunde am Kopf, wie das Büro des Chief Medical Examiner mitteilte.

Die Behörden sagten, dass Christopher Darnell Jones Jr., ein UVA-Student und ehemaliges Mitglied der Fußballmannschaft, der auf der Reise war, begann, auf Studenten im Bus zu schießen, als dieser in einem Parkhaus auf dem Campus anhielt.

Ein Staatsanwalt sagte letzte Woche vor Gericht, ein Zeuge habe der Polizei gesagt, der Schütze habe es auf bestimmte Opfer abgesehen und eines im Schlaf erschossen. Zwei weitere Schüler wurden verletzt. Die Studentin Marlee Morgan wurde letzte Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Ein Sprecher der Familie Hollins sagte letzte Woche, dass Hollins, der in den Rücken geschossen wurde, mehrfach operiert wurde und Fortschritte bei seiner Genesung machte.

Der 23-jährige Jones wird wegen Mordes zweiten Grades und anderer Anklagen wegen der Schießerei angeklagt, die eine Fahndung und eine 12-stündige Sperrung des Campus auslöste, bevor Jones in einem Vorort von Richmond festgenommen wurde. Jones wird ohne Bindung festgehalten.

Ein Motiv haben die Behörden nicht bekannt gegeben.

Die Associated Press