FARGO, ND (AP) – Ein Polizist starb und zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt, nachdem ein Verdächtiger am Freitagnachmittag auf einer belebten Straße in Fargo, North Dakota, zu schießen begann, teilte die Polizei mit.

Beamte, die das Feuer erwiderten, töteten den Verdächtigen während der Schießerei, die vor 15 Uhr stattfand. Ein Zivilist sei ebenfalls schwer verletzt worden, teilte die Polizei in einer nächtlichen Erklärung mit, in der sie keine Einzelheiten zu einem möglichen Motiv nannte.

Die Polizei von Fargo teilte mit, dass die Ermittlungen noch andauern, und hielt die Identität der Beamten und des Verdächtigen bis zur Benachrichtigung ihrer Familien zurück.

Der Generalstaatsanwalt von North Dakota, Drew Wrigley, sagte, das staatliche Kriminalamt arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zusammen, um auf einen „Schießvorfall“ zu reagieren, nannte jedoch keine Einzelheiten.

Die Polizei von Fargo werde während einer Pressekonferenz, die für Samstag um 15:30 Uhr im Rathaus von Fargo geplant ist, weitere Einzelheiten bekannt geben, sagte Gregg Schildberger, der Chief Communications Officer der Stadt.

„Wir bitten aufrichtig um Ihre Geduld und die Geduld und das Verständnis unserer Gemeinde, während die Polizei von Fargo diesen Vorfall bearbeitet“, sagte Schildberger am Freitagabend.

„Das ist für uns alle sehr schwierig“, sagte Schildberger. „Wir freuen uns über alle Botschaften der Gemeinschaft, die uns zur Unterstützung unserer Beamten zugesandt wurden.“

Paul Heinert, Sprecher des Sanford Medical Center Fargo, sagte in einer E-Mail, dass das Krankenhaus Patienten empfängt, die von der Schießerei betroffen sind, und dass die Polizei von Fargo Aktualisierungen zu ihrem Zustand erhalten werde.

Mehrere Zeugen sagten, ein Mann habe das Feuer auf die Polizisten eröffnet, bevor andere Beamte auf ihn geschossen hätten. Kurz darauf versammelten sich die Beamten in einem etwa 3,2 Kilometer entfernten Wohngebiet und evakuierten die Bewohner, während sie angeblich Beweise für die Schießerei sammelten.

Zeugen berichteten, sie hätten in der Gegend Schüsse gesehen und gehört. Shannon Nichole erzählte KFGO Radio, dass sie zu der Zeit Auto fuhr.

„Ich sah, wie der Verkehr anhielt, und sobald ich fuhr, wurden Schüsse abgefeuert und ich sah, wie die Polizei zu Boden ging“, sagte Nichole. „Mein Airbag wurde ausgelöst und die Kugel durchschlug meine Fahrertür.“

Ein Mann packte sie und sagte, sie müssten das Gebiet verlassen, sagte Nichole.

Chenoa Peterson erzählte der Associated Press, dass sie mit ihrer 22-jährigen Tochter unterwegs war, als ein Mann eine Waffe zog und begann, auf die Polizei zu schießen: „Er zielt weiter und man hört nur, wie die Kugeln losgehen, und ich bin es.“ wie: „Oh mein Gott! Er schießt!‘“

Petersons erster Instinkt war, anzuhalten und zu helfen, aber als ihre Tochter dort war, überzeugte sie sie, zu gehen. „Es ist seltsam zu wissen, dass man schon zehn Sekunden früher dabei sein könnte“, sagte sie.

Das von der Einwohnerin von Fargo, Allison Carlson, zur Verfügung gestellte Überwachungsvideo hielt die schnellen Schüsse fest.

Bo Thi arbeitete allein in einem Nagelstudio in der Nähe des Tatorts, als sie etwas hörte, das wie ein Feuerwerk oder eine Fehlzündung eines Motorrads klang. Sie sagte, dass ihr damals keine Schüsse in den Sinn gekommen seien.

Polizei und andere Behörden in der gesamten Region äußerten auf Facebook Sympathien für die Polizei von Fargo.

„Ich denke an unsere Brüder und Schwestern in Fargo“, heißt es in einem Beitrag der South Dakota Fraternal Order of Police.

Die Feuerwehr von Glenwood in Minnesota postete: „Bitte lassen Sie die blauen Lichter leuchten, um nicht nur unsere Unterstützung für unsere örtlichen Strafverfolgungsbehörden, sondern auch für diejenigen zu zeigen, die von den heutigen Ereignissen betroffen sind!“

Ballentine berichtete aus Columbia, Missouri. Die Associated Press-Autoren Lisa Baumann aus Bellingham, Washington, und Alina Hartounian aus Phoenix haben zu diesem Bericht beigetragen.

Jack Dura und Summer Ballentine, The Associated Press

