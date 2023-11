Bei einer Massenschießerei in Cincinnati kommt ein 11-Jähriger ums Leben, fünf weitere werden verletzt

CINCINNATI – Die Beamten von Cincinnati äußern ihre Empörung und ihr Entsetzen über eine Schießerei aus einem vorbeifahrenden Auto, bei der mehr als zwanzig Kugeln in eine Menschenmenge von Kindern geschossen wurden, ein 11-jähriger Junge getötet und vier weitere Kinder und ein Erwachsener getroffen wurden.

Die Opfer befanden sich am Freitagabend in der Nähe einer Kreuzung, als ein Insasse einer dunklen Limousine in schneller Folge 22 Schüsse abfeuerte, sagte Polizeichefin Terri Theetge am Sonntag gegenüber Reportern. Betroffen waren Jungen im Alter von 11, 12, 13 und 15 Jahren; und ein 15-jähriges Mädchen; und eine 53-jährige Frau. Ein Opfer blieb in stabilem Zustand im Krankenhaus.

Zwei der Kinder besuchten die Cincinnati Preparatory Academy, darunter auch der getötete Junge. Die anderen drei besuchten öffentliche Schulen in Cincinnati. Eines der verletzten Opfer bleibt in stabilem Zustand im Krankenhaus, während die anderen entlassen wurden.

Der Bürgermeister von Cincinnati, Aftab Pureval, der die Schießerei als „ekelhaft und unvorstellbar“ bezeichnete, sagte, die Kinder spielten draußen, als die Schüsse im West End der Stadt fielen. Die Szene liegt nur einen kurzen Spaziergang von einer Kindertagesstätte, einem Tanzstudio für Mädchen und einem Spielplatz entfernt.

„Es wurden 22 Schüsse abgefeuert“, sagte Pureval. „22 Runden in einem Moment – ​​in einer Gruppe von Kindern. Keine Zeit zu antworten. Keine Zeit zu reagieren.“

Die Beamten haben keine Informationen über einen Verdächtigen veröffentlicht und auch nicht gesagt, ob es sich bei der Schießerei um eine gezielte Tat handelte.

Die Schießerei ist der jüngste Vorfall in einer Welle von Waffengewalt im ganzen Land. Nach Angaben des Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr bis zum späten Sonntag in den USA 596 Massenerschießungen. Dem Archiv zufolge wurden im Jahr 2023 mehr als 1.200 Jugendliche (im Alter von 12 bis 17 Jahren) getötet und 3.400 verletzt. Mehr als 250 Kinder (im Alter von 11 Jahren und jünger) wurden getötet und fast 570 verletzt.

„Solche Gewalt kann nicht unser Status quo sein“

„Dies ist keine Tat höherer Gewalt; dies ist keine Naturkatastrophe. Die Verwüstung, der Schaden und der Verlust von Menschenleben sind ein Schock für uns alle, aber sie sind auf die Handlungen realer Menschen zurückzuführen und werden durch den Zugang dazu ermöglicht.“ Waffen“, sagte die Stadtverwalterin Sheryl Long den Reportern während einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag, wobei sie zeitweise die Tränen zurückhielt.

„Gewalt wie diese kann nicht unser Status quo sein“, sagte Long und fügte hinzu, dass sie auch Familie durch Waffengewalt verloren habe.

Als Reaktion auf die Schießerei am Freitag beabsichtigt die Polizei von Cincinnati, neben dem Einsatz von Kameras auch die Präsenz uniformierter und nicht uniformierter Beamter im West End auszuweiten, sagte Theetge.

Ein Team von Sozialarbeitern mobilisiert sich ebenfalls, um den Bewohnern des West End Unterstützung anzubieten. Long sagte, die Stadt werde am Montag auch Personal zur Hays-Porter Elementary, der Taft High School und der Cincinnati College Preparatory Academy entsenden.

Vor den Schießereien am Freitag waren im Stadtteil West End zwei Teenager im Alter von 16 und 14 Jahren erschossen worden. Nach Angaben der Polizei von Cincinnati wurden dort in diesem Jahr weitere 30 Erwachsene erschossen. Im Jahr 2023 kam es in der Nachbarschaft bisher bereits zu drei Tötungsdelikten.

Long sagte, dass in der Nachbarschaft ein „unverhältnismäßig hohes Maß an Waffengewalt“ zu verzeichnen sei, aber die Bemühungen der Stadt, die Gewalt dort zu bekämpfen – einschließlich einer monatelangen Untersuchung in einem konzentrierten Kriminalitätsgebiet in den Straßen Livingston und John, die zur Schließung eines Spirituosenladens führte – haben zu einigen Ergebnissen geführt.

Die Bitte eines Vaters um Informationen

Angesichts der steigenden Zahl von Schießereien unter Beteiligung von Teenagern in der Stadt habe die Polizei damit begonnen, speziell die Statistiken über Tötungsdelikte an Kindern zu überwachen, sagte Pureval und nannte den Zugang zu Waffen und eine unzureichende Konfliktlösung als Ursachen für diese Gewalt.

Er sagte, dass 40 % der illegalen Waffen auf den Straßen von Cincinnati aus Autos stammen. Stadtbeamte haben Waffenbesitzer wiederholt aufgefordert, ihre Schusswaffen einzuschließen, um zu verhindern, dass diese Waffen gestohlen und für Straftaten eingesetzt werden.

„Die Neigung, sofort zu tödlicher Gewalt zu greifen, egal wie klein der Vorfall ist, ist überwältigend“, sagte der Bürgermeister. „Die Waffengewalt, die wir sehen, konzentriert sich nicht mehr auf ein Viertel oder den Drogenhandel. Aufgrund der universellen Zugänglichkeit von Waffen sind sie überall, insbesondere bei unseren Kindern.“

Während die Beamten den getöteten Jungen noch nicht identifiziert haben, appellierte Issac Davis, sein Vater, an alle, die Informationen über den Tod des Kindes haben, sich zu melden.

„Wann hört das auf? Wird das jemals aufhören?“ er hat gefragt. „Wie viele Menschen müssen zum Beispiel ihre Kinder, ihre Babys, ihre Lieben begraben?“

Die Ermittlungen der Mordkommission des Cincinnati Police Department dauern an. Jeder, der Informationen hat, wird gebeten, die Ermittler unter der Rufnummer 513-352-3542 anzurufen.

