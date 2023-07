BEIRUT (AP) – Bei einer Explosion nahe der libanesischen Grenze zu Israel wurden nach Angaben eines libanesischen Sicherheitsbeamten mindestens drei Mitglieder der militanten Hisbollah-Gruppe leicht verletzt, was die Spannungen in der Region erhöhte.

Die drei Hisbollah-Mitglieder seien in ein Krankenhaus in der Nähe des Explosionsortes im Dorf Bustan in der südlibanesischen Provinz Tyrus gebracht worden, sagte der Beamte unter der Bedingung, dass seine Anonymität den Vorschriften entspricht.

Die israelische Armee sagte in einer Erklärung, dass mehrere Verdächtige sich einem Sicherheitszaun näherten und versuchten, ihn zu sabotieren, was zu Bemühungen der Soldaten führte, sie zum Rückzug zu zwingen. Es wurden Überwachungsaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie sich vier Personen in Zivil dem Grenzzaun nähern und nach einer Explosion davonlaufen. Die Identität der Verdächtigen sei unbekannt, hieß es.

Die israelische Armee teilte The Associated Press später mit, dass Soldaten eine Blendgranate eingesetzt hätten.

Der Vorfall ereignete sich Stunden bevor Hisbollah-Generalsekretär Sayyed Hassan Nasrallah eine Rede zum Gedenken an den Beginn eines monatelangen Krieges zwischen Israel und der militanten Gruppe im Jahr 2006 hielt, der mit einem Unentschieden endete.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, die Armee habe „nichttödliche Mittel“ eingesetzt, um Menschen abzuschrecken, die er als Aktivisten bezeichnete. „Jeder, der es mit uns versucht, wird eine Antwort bekommen“, sagte Gallant. „Wir haben viel zu tun und werden wissen, wie wir zum richtigen Zeitpunkt das Notwendige tun können.“

Die UN-Friedenstruppen an der südlibanesischen Grenze, bekannt als UNIFIL, sagten, sie würden die Situation untersuchen. „Inzwischen ist die Situation äußerst ernst“, sagte UNIFIL. „Wir fordern alle auf, alle Maßnahmen einzustellen, die zu einer Eskalation jeglicher Art führen könnten.“

Kurz darauf gab das israelische Militär bekannt, dass es in einiger Entfernung in der Nähe einer anderen Grenzstadt Warnschüsse abgefeuert hatte, nachdem eine Gruppe von Menschen Steine ​​und Feuerwerkskörper in die Nähe der Grenzbarriere in der Nähe des libanesischen Dorfes Kfar Kila geschleudert hatte.

Nasrallah erwähnte in seiner Ansprache kurz die Vorfälle und sagte, dass sie „untersucht“ würden und dass die Gruppe später die „notwendigen Maßnahmen“ ergreifen werde, ohne auf Einzelheiten einzugehen.

Libanesische Beamte sagten, Israel habe in den letzten Wochen eine Mauer um den libanesischen Teil von Ghajar errichtet, einer Grenzstadt, die sich über das kleine Mittelmeerland und die von Israel besetzten syrischen Golanhöhen erstreckt – und es damit faktisch annektiert. Der libanesische Außenminister hat die ständige Vertretung des Landes bei den Vereinten Nationen gebeten, eine Beschwerde in dieser Angelegenheit einzureichen.

Israel reichte unterdessen im Juni eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen ein und behauptete, die Hisbollah habe Zelte mehrere Dutzend Meter (Yards) innerhalb israelischen Territoriums aufgestellt. Es ist unklar, wozu die Zelte dienten und was sich darin befand. Sie wurden auf den Chebaa-Farmen und den Kfar Chouba-Hügeln errichtet, die Israel während des Nahostkrieges 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert hatte, obwohl der Libanon behauptet, das Gebiet gehöre ihnen.

Nasrallah sagte, dass der Libanon entschlossene Maßnahmen ergreifen müsse, um Ghajar „ohne Vorbedingungen“ zurückzuerobern.

„Das Land Ghajar wird nicht Israel überlassen werden, schon gar nicht Chebaa Farms und Kfar Chouba“, sagte Nasrallah. „Es liegt in der Verantwortung des Staates, des Volkes und des Widerstands.“

Nasrallah sagte in seiner Rede, dass Israel Ghajar abgeriegelt habe, bevor die Hisbollah ihre Zelte aufgeschlagen habe – eines auf libanesisch kontrolliertem Gebiet und das andere innerhalb der Chebaa-Farmen. Er kritisierte Israel dafür, dass es Militärjets und Drohnen über den libanesischen Luftraum flog und Bäume auf libanesischem Territorium entwurzelte.

„Die internationale Gemeinschaft schwieg zu allen israelischen Grenzangriffen, reagierte aber schnell, nachdem der Widerstand ein Zelt an der Grenze aufgebaut hatte“, sagte er. „Die Jugend des Widerstands hat den Befehl zu handeln, wenn es zu einem israelischen Angriff auf das Zelt kommt.“

Israel betrachtet die Hisbollah als seine größte unmittelbare Bedrohung und schätzt, dass sie über etwa 150.000 Raketen und Flugkörper verfügt, die auf Israel gerichtet sind.

Josef Federman und Julia Frankel haben zu diesem Bericht aus Jerusalem beigetragen.

Kareem Chehayeb, The Associated Press











