Ein zweites Kind ist drei Tage nach einem 4×4-Unfall in einer Grundschule in London gestorben. Das achtjährige Mädchen sei am Sonntag in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Eine weitere achtjährige Schülerin starb am Donnerstag noch am Unfallort.

Der Unfall ereignete sich kurz vor zehn Uhr morgens in einer privaten Mädchenschule im Stadtteil Wimbledon, unweit des Tennisstadions, in dem derzeit das Traditionsturnier ausgetragen wird. Den Abschluss des Schuljahres feierten die Kinder mit einer Party auf dem Schulgelände. Nach Angaben der Polizei hatte der Unfall keinen terroristischen Hintergrund. Gegen die 46-jährige Fahrerin des Wagens wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge eingeleitet und gegen Kaution freigelassen.

Mehrere Menschen wurden nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht, der Zustand einer verletzten Frau blieb auch am Sonntag ernst.

