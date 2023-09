FLÜCHTLINGSLAGER NOUR SHAMS, Westjordanland (AP) – Zwei Palästinenser wurden am Sonntag bei einem israelischen Militärangriff im nördlichen Westjordanland getötet, sagten palästinensische Gesundheitsbehörden, das jüngste Blutvergießen in einer Welle der Gewalt während einer sensiblen jüdischen Feiertagszeit.

Das israelische Militär sagte, es sei in das Flüchtlingslager Nour Shams in der Nähe der Stadt Tulkarem vorgedrungen, um in einem Gebäude das zu zerstören, was es als Kommandozentrale und Bombenlager der Militanten bezeichnete.

Es hieß, technische Einheiten hätten mehrere unter Straßen platzierte Bomben gezündet und Militante hätten das Feuer eröffnet und Sprengstoff geschleudert, während die Truppen mit scharfer Munition reagiert hätten.

Das palästinensische Gesundheitsministerium sagte, zwei Männer – Asid Abu Ali, 21, und Abdulrahman Abu Daghash, 32 – seien durch israelisches Feuer getötet worden. Der Überfall verursachte schwere Schäden an der Hauptstraße des Lagers, da Wasserleitungen durchtrennt wurden und Teile der Straße überschwemmt wurden. Das Erdgeschoss des Zielgebäudes wurde schwer beschädigt, während ein Teil der Außenwand des zweiten Stockwerks einstürzte.

Anderswo im Westjordanland sagte die Birzeit-Universität, eine große palästinensische Einrichtung, die israelische Armee habe eine seltene Razzia auf ihrem Campus in der Nähe der Stadt Ramallah durchgeführt und neun Studenten festgenommen, darunter den Vorsitzenden des Studentenrats. Es hieß, die Studenten seien allesamt Unterstützer der militanten Hamas-Gruppe. Die Universität verurteilte die Razzia, die angeblich zu Schäden an Universitätseigentum geführt habe.

Das israelische Militär behauptete, die Verdächtigen planten einen Angriff auf israelische Ziele.

Israel führt seit anderthalb Jahren verstärkt militärische Razzien vor allem im nördlichen Westjordanland durch, um angeblich palästinensische Militante auszurotten und künftige Angriffe zu verhindern.

Aber die Palästinenser sagen, dass die Razzien die 56-jährige Besatzung Israels im Westjordanland festigen. Die Razzien zeigten kaum Anzeichen einer Verlangsamung der Kämpfe und trugen zur Schwächung der Palästinensischen Autonomiebehörde bei, der Selbstverwaltungsregierung, die Teile des von Israel besetzten Westjordanlandes verwaltet.

Laut einer Bilanz von The Associated Press wurden seit Jahresbeginn etwa 190 Palästinenser im Westjordanland getötet. Israel sagt, die meisten der Getöteten seien Militante gewesen, aber auch Jugendliche, die gegen die Überfälle protestierten, und andere, die nicht an den Auseinandersetzungen beteiligt waren, wurden getötet.

Bei palästinensischen Angriffen auf Israelis wurden in diesem Jahr mindestens 31 Menschen getötet.

Die Spannungen haben in der vergangenen Woche begonnen, sich auf den Gazastreifen auszuweiten, wo täglich Hunderte Palästinenser entlang des Zauns, der das Gebiet von Israel trennt, Demonstrationen abgehalten haben.

Am Samstag trafen israelische Luftangriffe zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen militanten Ort, nachdem Palästinenser Brandballons auf israelisches Ackerland geschickt hatten und palästinensische Demonstranten Steine ​​und Sprengstoff auf Soldaten am Trennungszaun warfen

Der Höhepunkt der Gewalt kommt während der Feiertage zum jüdischen Neujahr. Die Juden begehen am Sonntagabend Jom Kippur, den heiligsten Tag in ihrem Kalender, gefolgt vom einwöchigen Sukkot-Fest später im Monat.

Zu Sukkot wird erwartet, dass eine große Zahl von Juden Jerusalems sensibelste heilige Stätte besuchen, die von Juden als Tempelberg und von Muslimen als Edles Heiligtum verehrt wird. Das Gelände, auf dem sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, ist oft ein Brennpunkt für Gewalt.

Israel eroberte im Nahostkrieg 1967 das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen. Die Palästinenser suchen diese Gebiete für ihren erhofften unabhängigen Staat.

Aref Tufaha, The Associated Press









Kulturelle En