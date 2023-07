CNN

Nach Angaben der Behörden ist am Sonntag mindestens eine Person ums Leben gekommen, nachdem ein einmotoriges Flugzeug in einem Resort in der Küstenstadt North Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina abgestürzt ist.

Polizei und Feuerwehr reagierten gegen 11 Uhr Ortszeit auf den Unfall, sagte der Polizeibeamte von North Myrtle Beach, Pat Wilkinson, in einer Erklärung gegenüber CNN.

Eine Person im Flugzeug starb und eine weitere, eine Frau, wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, sagte Wilkinson.

Die Besatzungen stellten fest, dass das Flugzeug in Flammen stand, nachdem es in einem Waldgebiet nahe einer Straße im Myrtle Beach Barefoot Resort abgestürzt war, teilte North Myrtle Beach Fire Rescue in einem Beitrag auf Facebook mit. Die Einsatzkräfte löschten den Brand schnell.

Nach Angaben der Federal Aviation Administration befanden sich vier Personen an Bord des Flugzeugs.

Die FAA und das National Transportation Safety Board untersuchen den Absturz.

Das Flugzeug Piper PA-32R-300 hatte den Flughafen Grand Strand verlassen, bevor es zwei Meilen nordwestlich des Flughafens abstürzte, teilte das NTSB mit.

Ein NTSB-Ermittler wird voraussichtlich später am Sonntag zum Absturz kommen, um mit der Dokumentation der Szene zu beginnen.