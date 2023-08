CNN

Eine „Mob von Kriminellen“ stahl am Samstagnachmittag Waren im Wert von bis zu 100.000 US-Dollar aus dem Westfield Topanga Shopping Center in Los Angeles.

„Heute gegen 16 Uhr stahl eine Gruppe Krimineller Gegenstände aus der Topanga Mall mit einem geschätzten Verlust von 60.000 bis 100.000 US-Dollar“, sagte der Polizei von Los Angeles sagte in den sozialen Medien. „Beamte der Topanga-Division waren schnell vor Ort und haben mehrere Ermittlungshinweise. Für Kriminelle ist es einfach Eigentumsdiebstahl.“

Mehrere Personen, die von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet waren, waren dabei zu sehen, wie sie einen Laden im Einkaufszentrum durchwühlten und Seesäcke, Handtaschen und andere Gegenstände an den Glasscherben auf dem Boden vorbei trugen Video von der Polizei veröffentlicht.

Das Verbrechen habe in der Gemeinde „einen Verlust des Sicherheitsgefühls“ hinterlassen, sagte die Polizei.

„Das LAPD wird alle Anstrengungen unternehmen, um die Verantwortlichen in Gewahrsam zu nehmen und eine strafrechtliche Verfolgung einzuleiten“, sagte die Abteilung.

CNN hat die Polizei und das Westfield Topanga Shopping Center um einen Kommentar gebeten.

In einer Erklärung bezeichnete Bürgermeisterin Karen Bass den Vorfall als „absolut inakzeptabel“.

„Diejenigen, die diese Taten und ähnliche Taten in benachbarten Gebieten begangen haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Bass. „Die Polizei von Los Angeles wird weiterhin daran arbeiten, nicht nur die Verantwortlichen für diesen Vorfall zu finden, sondern auch zu verhindern, dass es in Zukunft zu solchen Angriffen auf Einzelhändler kommt.“

Eine ähnliche Szene ereignete sich am Dienstag im nahe gelegenen Glendale, wo Diebe nach Angaben der Polizei bei einem „mutigen Flashmob-Einbruch“ in einem Geschäft von Yves Saint Laurent Eigentum im Wert von 300.000 US-Dollar gestohlen haben.

„Bei diesen ‚Flashmob‘-Einbrüchen stürmt eine große, koordinierte Gruppe von Personen gleichzeitig in den Laden, überwältigt das Personal und übernimmt ihn. Die Verdächtigen schnappen sich so viele Waren wie möglich, bevor sie in mehreren Fahrzeugen fliehen“, heißt es in einer Erklärung der Polizei von Glendale.