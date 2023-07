CNN

Nach Angaben der Feuerwehr von Chicago wurden am Sonntagmorgen 23 Menschen verletzt, als ein Chicagoer Stadtbus mit einem Auto kollidierte. Drei davon befanden sich in schwerem Zustand und ein Auto brannte.

Ersthelfer behandelten die Opfer und löschten den Autobrand am Unfallort am South Lakeshore Drive, so die Abteilung getwittert.

Sechzehn Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, drei in schwerem Zustand und 13 mit leichten Verletzungen.

Sieben weitere Personen verweigerten die Behandlung vor Ort, teilte die Feuerwehr mit.

CNN hat die Feuerwehr und die Chicago Transit Authority um weitere Informationen gebeten.