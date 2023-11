Mitarbeiter des Bildungsministeriums sagten in dem Memo, dass sie 78.000 Kreditnehmer identifiziert hätten, die im Rahmen des neuen Sparplans Saving on a Valuable Education (SAVE) der Biden-Regierung falsche monatliche Rechnungen erhalten hätten. Dieser Plan, der als der „günstigste Rückzahlungsplan aller Zeiten“ angepriesen wurde, sollte den Kreditnehmern den Übergang zurück zu Zahlungen erleichtern. Die Zahlungen für bundesstaatliche Studiendarlehen waren mehr als drei Jahre lang ausgesetzt, bis sie letzten Monat wieder aufgenommen wurden.

In einem Memo, das am Mittwochabend stillschweigend auf der Website des US-Bildungsministeriums veröffentlicht wurde, beschreiben hochrangige Beamte des Büros für Bundesstudienbeihilfe des Ministeriums detailliert, wie einige seiner Dienstleister die Rückkehr zur Rückzahlung vermasselt und die Regierung möglicherweise einem „erheblichen Reputationsrisiko“ ausgesetzt haben.

Das Bildungsministerium zahlt den Unternehmen, die seine Bundesstudienkredite bedienen – darunter Mohela, Nelnet und EdFinancial – dafür jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

Das Memo beschreibt auch die Probleme, die daraus resultierten, dass Mohela in diesem Herbst 2,5 Millionen Kreditnehmern nicht rechtzeitig Abrechnungen zusendete, darunter rund 830.000 Menschen, die in Zahlungsverzug gerieten. Das Ministerium gab letzten Monat bekannt, dass es Zahlungen in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar an Mohela im Oktober wegen dieser Fehler einbehalten wird.

Beamte des Bildungsministeriums schrieben, dass Studentendarlehensdienstleister ihre Callcenter-Kapazität verringert haben, indem sie ihre Arbeitszeiten reduziert und weniger erfahrene Vertreter eingestellt haben. Darin wurde beschrieben, dass viele Menschen eine Stunde oder länger am Telefon warten mussten, um jemanden zu erreichen, und dass die Hälfte der Kreditnehmer niemanden bei ihrem Dienstleister erreichen konnte.