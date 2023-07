Maskierte bewaffnete Männer verübten in Tschetschenien einen gewalttätigen Angriff auf einen renommierten russischen Journalisten und einen Anwalt, bei dem sie schwer verletzt wurden.

Der Angriff ereignete sich, als die Journalistin Yelena Milashina und der Anwalt Alexander Nemov auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung waren, bei der es sich vermutlich um einen politisch motivierten Fall handelte.

Den Berichten zufolge wurden die Opfer körperlicher Misshandlung, Drohungen und der Beschlagnahmung von Ausrüstung ausgesetzt, mit der Aufforderung, mit der Anzeige aufzuhören.

Bewaffnete maskierte Männer haben am Dienstagmorgen in der russischen Region Tschetschenien eine prominente russische Journalistin und einen Anwalt angegriffen und schwer verletzt, nachdem sie ihr Auto zum Anhalten gezwungen hatten, sagten die Journalistin, ihr Arbeitgeber und Menschenrechtsgruppen.

Yelena Milashina, eine bekannte Journalistin der Zeitung Nowaja Gaseta, reiste zusammen mit Alexander Nemov, einem Anwalt, vom örtlichen Flughafen in die tschetschenische Hauptstadt Grosny, als sie angegriffen wurden.

Milashina und Nemov, die geplant hatten, an einer Gerichtsverhandlung im Fall einer Frau teilzunehmen, die ihrer Meinung nach aus politischen Gründen zu Unrecht verfolgt wurde, wurden in ein Krankenhaus in einer Nachbarregion verlegt und sollen voraussichtlich zur weiteren Behandlung nach Moskau geflogen werden.

„Es war eine klassische Entführung … Sie hielten (unseren Fahrer) fest, warfen ihn aus seinem Auto, stiegen ein, beugten unsere Köpfe nach unten, fesselten meine Hände, knieten mich dort nieder und hielten mir eine Waffe an den Kopf.“ Milashina erzählte es Mansur Soltayev, einem tschetschenischen Menschenrechtsbeauftragten, als sie vor ihrer Verlegung im Krankenhaus in Grosny lag.

Memorial, eine in Russland verbotene Menschenrechtsgruppe, sagte, dass Milashina und Nemov „brutal getreten, auch ins Gesicht, mit dem Tod bedroht, ihnen eine Waffe an den Kopf gehalten und ihre Ausrüstung weggenommen und zerschlagen“ worden sei.

In einer Erklärung auf Telegram sagte Memorial:

Während sie geschlagen wurden, wurde ihnen gesagt: „Sie wurden gewarnt.“ Verschwinde hier und schreibe nichts.

Ein Foto von Milashina, deren Zeitung letztes Jahr in Russland die Lizenz entzogen wurde, zeigt sie auf einem Krankenhausbett sitzend, ihr Gesicht mit grüner Farbe bedeckt, die ihre Angreifer über sie geworfen hatten, ihr Kopf wurde von ihren Angreifern rasiert und an ihrer linken Seite waren Verbände angelegt Arm und rechte Hand, Berichten zufolge seien mehrere Finger gebrochen worden.

Der Kreml sagte, Präsident Wladimir Putin sei über einen, wie er es nannte, „sehr schweren Angriff“ informiert worden, der untersucht werden müsse und dem „energische Maßnahmen“ folgen müssten.

Es gab keinen unmittelbaren Kommentar von Ramsan Kadyrow, einem engen Verbündeten Putins, der Tschetschenien, eine überwiegend muslimische Südregion, regiert. Er kam nach zwei blutigen Kriegen, die auf den Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 folgten, an die Macht.

Doch Soltajew, der tschetschenische Menschenrechtsbeauftragte, nannte den Angriff laut der Nachrichtenagentur RIA „eine Provokation“ gegen die tschetschenischen Behörden.

Todesdrohungen

Einige russische Abgeordnete und Beamte in Moskau verurteilten den Angriff und forderten eine Untersuchung. Mokhmad Achmadow, ein Senator aus Tschetschenien, wurde von der RIA mit den Worten zitiert, er glaube, Kadyrow werde den Dingen auf den Grund gehen und er glaube nicht, dass der Angriff auf offizieller Ebene sanktioniert worden sei.

Milashina hat jahrelang mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien untersucht, darunter auch Massenverhaftungen und Folterungen schwuler Männer in der Region, und hatte zuvor zahlreiche Drohungen erhalten, auch gegen ihr Leben.

Ihr Arbeitgeber evakuierte sie letztes Jahr aus Russland, nachdem Kadyrow sie in einem Social-Media-Beitrag als Terroristin bezeichnet hatte, und sie wurde 2020 in Tschetschenien angegriffen.

Kadyrow bestreitet Rechtsverletzungen und erklärt, solche Anschuldigungen seien von Ungläubigen erfunden worden, die Tschetschenien und seine Behörden diskreditieren wollten.

Die Menschenrechtsgruppe „Team gegen Folter“ sagte, Nemov, der sie begleitende Anwalt, sei ins Bein gestochen worden und zitierte ihn mit den Worten, die maskierten Angreifer hätten mit drei Autos das Fahrzeug blockiert, in dem er und Milashina unterwegs waren.

Milashina und Nemov, die Berichten zufolge beide bei dem Angriff zahlreiche Knochenbrüche erlitten hatten, waren in Tschetschenien, um über die Verurteilung von Zarema Musayeva zu berichten, einer tschetschenischen Frau, die wegen Übergriffs auf einen Polizisten und Betrug angeklagt ist – Vorwürfe, die sie zurückwies – in einem Fall, wie Kritiker sahen als Rache an ihren Söhnen und ihrem Ehemann, die von Kadyrow als illoyal angesehen wurden und aus dem Land geflohen sind.

Ein tschetschenisches Gericht befand Musajewa am Dienstag für schuldig und verurteilte sie zu fünfeinhalb Jahren Strafkolonie.

Ein russisches Gericht entzog im vergangenen Jahr der Novaya Gazeta unter der Leitung des Friedensnobelpreisträgers Dmitri Muratow die Medienlizenz, ein Schritt, den Muratow als politisch motiviert bezeichnete.