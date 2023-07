Bei einem Brand in einem Altersheim in der norditalienischen Stadt Mailand starben in den frühen Morgenstunden des Freitags sechs Menschen, wie Einsatzkräfte mitteilten.

Die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete am Freitag, dass 81 Menschen in ein Krankenhaus gebracht wurden.

„Zahlreiche“ leiden unter Rauch

Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, sagte Reportern, dass das Feuer schnell gelöscht wurde, die entstehenden Dämpfe jedoch mehrere Anwohner vergifteten.

„Sechs Menschen kamen ums Leben, zahlreiche erlitten eine Rauchvergiftung und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Dutzende Menschen wurden von der Feuerwehr gerettet, die das Gebäude sofort evakuierte“, teilte die Feuerwehr mit.

Wie die Nachrichtenagentur AGI berichtete, handelte es sich bei fünf der Opfer um Frauen im Alter zwischen 69 und 87 Jahren, bei dem sechsten handelte es sich um einen 73-jährigen Mann.

Drei der ins Krankenhaus eingelieferten Personen seien in ernstem Zustand, sagte Luca Cari, ein Sprecher des nationalen Feuerwehrdienstes, der von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert wurde.

Was wir über das Feuer wissen

Die Brandursache sei noch nicht bekannt, teilte die Feuerwehr mit.

Sala sagte, das Feuer habe offenbar in einem Raum begonnen, in dem zwei Bewohner durch die Flammen getötet worden seien.

Sala fügte hinzu, dass sich das Feuer nicht über diesen Raum hinaus ausgebreitet habe, der Rauch jedoch vier weitere Bewohner getötet habe.

