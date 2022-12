Bei der WM in Katar am Dienstag hat Portugal sein Achtelfinale gegen die Schweiz klar mit 6 gewonnen

Dort treffen die Portugiesen am Samstag auf Marokko, das am Nachmittag Spanien im Elfmeterschießen bezwang. Portugal ging in der 17. Minute durch ein Tor von Goncalo Ramos durch.

Nachdem Pepe in der 33. Minute einen Kopfball erzielte, verlor der zunächst recht couragierte Schweizer zunehmend seinen Esprit. Die Portugiesen dominierten derweil das Spiel: Goncalo Ramos traf in der 51. Minute erneut, gefolgt von Raphael Guerreiro nur vier Minuten später. Immerhin erzielte Manuel Akanji ein Tor für die Schweiz (58.), doch Goncalo Ramos traf in der 67. Minute ein drittes Mal. Rafael Leao erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 6:1.

