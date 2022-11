Bei der Weltmeisterschaft streift der US-Fußball das islamische Emblem von der iranischen Flagge ab

Es kommt auch, als die USA in einem entscheidenden WM-Spiel gegen den Iran antreten, das bereits durch die jahrzehntelange Feindschaft zwischen den beiden Ländern und die landesweiten Proteste, die jetzt Teherans theokratische Regierung herausfordern, belastet war.

Der US-Fußballverband sagte in einer Erklärung am Sonntag, dass er beschlossen habe, auf die offizielle Flagge auf Social-Media-Konten zu verzichten, um „Unterstützung für die Frauen im Iran zu zeigen, die für grundlegende Menschenrechte kämpfen“.

Der Twitter-Account des US-Männerteams zeigte ein Banner mit den Spielen der Mannschaft in der Gruppenphase, wobei die iranische Flagge nur die Farben Grün, Weiß und Rot trug. Dasselbe war in einem Beitrag auf seinen Facebook- und Instagram-Konten zu sehen, in dem die bisherigen Punktzahlen in seiner Gruppe aufgeführt waren.

Der US-Fußballverband zeigte auf seiner Website die offizielle iranische Flagge in einer Grafik mit der Rangliste der Gruppe B.

Das Fehlen des Emblems kommt daher, dass monatelange Demonstrationen die iranische Regierung seit dem Tod des 22-jährigen Mahsa Amini am 16. September herausgefordert haben, der von der Sittenpolizei des Landes festgenommen worden war.

Laut Human Rights Activists in Iran, einer Interessenvertretung nach den Demonstrationen, wurden bei den Protesten seit Beginn mindestens 450 Menschen getötet und über 18.000 festgenommen.

Der Iran hat seit Monaten keine Opfer- oder Verhaftungszahlen veröffentlicht und behauptet, ohne Beweise vorzulegen, dass die Proteste von seinen Feinden im Ausland, einschließlich der USA, geschürt wurden

Teheran schränkt auch den Zugang für die Presse ein und hat laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten seit Beginn der Demonstrationen über 63 Reporter und Fotografen festgenommen, was die Berichterstattung über die Unruhen erheblich erschwert.

Die iranische Mission bei den Vereinten Nationen und ihrem Fußballverband reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von The Associated Press. Als Online-Kommentare wüteten, beschrieb das iranische Staatsfernsehen die US-Föderation als „Entfernung des Symbols Allahs“ von der iranischen Flagge.

Die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur ISNA zitierte Safiollah Fagahanpour, einen Berater des iranischen Fußballverbands, mit der Aussage, dass die „Maßnahmen bezüglich der Flagge der Islamischen Republik Iran gegen das Gesetz“ der FIFA-Wettbewerbe verstoßen.

„Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden“, sagte Fagahanpour. „Offensichtlich wollen sie damit die Leistung des Iran gegenüber den USA beeinflussen.“

Das 1980 entworfene Emblem der Islamischen Republik besteht aus vier Kurven mit einem Schwert dazwischen. Es steht für das islamische Sprichwort: „Es gibt keinen Gott außer Gott.“ Es ähnelt auch einer Tulpe oder einem Lotus.