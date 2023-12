Bei der vierten Präsidentschaftsdebatte werden vier Republikaner auf der Bühne stehen. Hier erfahren Sie, wer rein und wer raus ist

COLUMBIA, SC (AP) – Das Kandidatenfeld auf der Bühne der vierten republikanischen Präsidentschaftsdebatte wird das bisher kleinste sein.

Nach Angaben des Republikanischen Nationalkomitees werden vier Kandidaten an der Debatte am Mittwochabend in der Moody Music Hall der University of Alabama in Tuscaloosa teilnehmen.

Um sich für die vierte Debatte zu qualifizieren, benötigten die Kandidaten mindestens 6 % Unterstützung in zwei nationalen Umfragen oder 6 % in einer nationalen Umfrage sowie zwei Umfragen in vier der Staaten, in denen die Wähler vorgezogen wurden – Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina. Alle für die Qualifikation verwendeten Umfragen müssen vom RNC genehmigt worden sein.

Die Kandidaten des Weißen Hauses brauchten außerdem mindestens 80.000 Einzelspender, von denen mindestens 200 aus 20 Bundesstaaten oder Territorien kamen. Sie mussten außerdem eine RNC-Zusage unterzeichnen, in der sie versprachen, den späteren Kandidaten der Partei zu unterstützen.

Ein Blick auf die Position der Kandidaten:

WER IST DABEI

RON DESANTIS

Ursprünglich galt DeSantis als Hauptrivale von Donald Trump, doch er befindet sich in einem Kampf um einen mit Abstand zweiten Platz hinter dem Spitzenkandidaten und muss sich mit Herausforderungen in seinem Unternehmen herumschlagen.

Am Wochenende haben sich mehrere Mitarbeiter vom Super-PAC getrennt, das einen Großteil der frühen Bemühungen von DeSantis unterstützt hat. Dies gilt insbesondere für Iowa, wo DeSantis einige seiner in Florida ansässigen Wahlkampfmitarbeiter verlagerte und wo er kürzlich sein Ziel erreicht hat, Veranstaltungen in allen 99 Landkreisen abzuhalten.

Aber der Staat ist auch der Ausgangspunkt für den Kampf von DeSantis mit Trump, der sagte, als beide am Wochenende in Iowa Wahlkampf machten, dass der Wahlkampf des Gouverneurs von Florida „wie ein sehr schwer verwundeter Vogel“ abstürzte.

NIKKI HALEY

Haley profitiert von der gestiegenen Aufmerksamkeit – und von der Verlagerung der Kampagne in Richtung Außenpolitik nach dem überraschenden Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober – und möchte diesen Trend auch in der vierten Debatte aufrechterhalten.

Es könnte eine weitere Gelegenheit für Haley geben, sich mit DeSantis zu vermischen. Seit Wochen gibt es in den Kampagnen eskalierte Widersprüche, wie zum Beispiel Haleys kürzlichen Vergleich, dass sein Einsatz ein „Müllcontainer-Brand“ sei, im Gegensatz zu ihrem.

VIVEK RAMASWAMY

Der politische Neuling und jüngste republikanische Hoffnungsträger war in der Debattenphase Ziel von Angriffen wegen seiner mangelnden Erfahrung. Während die Impfungen dazu beigetragen haben, Ramaswamys Wahlkampfkassen aufzubessern und sich im breiten republikanischen Wahlkampf einen Namen zu machen, hatte er Schwierigkeiten, viel Anklang zu finden, obwohl sein Wahlkampfkalender mit zahlreichen Veranstaltungen gefüllt war, insbesondere in ganz Iowa.

Ramaswamy hatte in der Nacht der Debatte heftige Auseinandersetzungen mit Haley, und am Mittwochabend könnte es noch mehr geben. Während der letzten Debatte bezeichnete Haley den Unternehmer als „Abschaum“, nachdem er sich in einer Kritik an TikTok auf Haleys Tochter berief.

CHRIS CHRISTIE

Christie, der lautstärkste Kritiker Trumps im Wahlkampf 2024, hat sich als der einzige Republikaner dargestellt, der bereit ist, es direkt mit ihm aufzunehmen. Ohne Trump bei den Debatten ist Christie ohne sein eigentliches Ziel geblieben, hat ihn aber trotzdem zur Sprache gebracht.

Im September blickte Christie direkt in die Kamera und erklärte, dass Trump einen neuen Spitznamen verdienen würde, wenn er weiterhin Debatten schwänze: „Donald Duck“.

WER SICH BESCHLOSSEN HAT, (WIEDER) NICHT TEILZUNEHMEN

DONALD TRUMP

Der aktuelle GOP-Spitzenkandidat lässt seine vierte Debatte in Folge aus. Anstatt nach Alabama zu reisen – oder eine eigene Veranstaltung zur Gegenprogrammierung abzuhalten, wie er es bei früheren Debatten getan hat – veranstaltet Trump in Florida eine Spendenaktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Trump hat gesagt, er verzichte auf die Vorwahldebatten, weil er seine Gegner mit den schlechtesten Umfragewerten nicht dadurch hervorheben wolle, dass er mit ihnen auf der Bühne stehe. Er und seine Kampagne haben den RNC außerdem aufgefordert, die restlichen Debatten abzusagen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, ihn gegen Präsident Joe Biden zu unterstützen.

Wer hat sich für frühere Debatten qualifiziert, aber nicht für diese?

ASA HUTCHINSON

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas, der zwei Amtszeiten innehatte, beteiligte sich an der ersten Debatte, konnte sich jedoch für die folgenden Debatten nicht qualifizieren. Nachdem er die zweite Debatte verpasst hatte, sagte er, sein Ziel sei es, seine Umfragewerte frühzeitig vor Thanksgiving auf 4 % zu steigern.

Das ist nicht geschehen, aber Hutchinson sagte, es dürfe keine Eile geben, damit die Kandidaten ausscheiden, und argumentierte, dass die Wähler zu Beginn der Wahlen in Iowa eine große Auswahl haben sollten.

Der seit der letzten Debatte ausgestiegen ist

Vier Tage, nachdem er sich letzten Monat kaum für die dritte Debatte qualifiziert hatte, schloss Senator Tim Scott aus South Carolina seine Bewerbung abrupt ab und sagte, dass die Wähler „wirklich deutlich gemacht haben, dass sie mir sagen: ‚Nicht jetzt, Tim‘.“

Am Montag unterbrach der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum – der sich nicht für die dritte Debatte qualifiziert hatte und für die vierte nicht auf dem richtigen Weg war – seinen Wahlkampf und verurteilte „die Clubhausdebattenanforderungen des RNC“, die seiner Meinung nach „den Vorwahlprozess verstaatlichen“. .“

Meg Kinnard, The Associated Press