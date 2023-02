Bei der Übernahme von Manchester United tauchen fünf Konkurrenten im Rennen um Old Trafford auf – Paper Talk | Aktuelles aus dem Transferzentrum

Alle Schlagzeilen und Transfergerüchte aus den Freitagsblättern…

DIE ZEITEN

Mindestens fünf ernsthafte Bieter bereiten sich auf einen Kampf um den Kauf von Manchester United vor, wobei Sir Jim Ratcliffe sein Interesse verstärkt, indem er die großen Investmentbanken JP Morgan und Goldman Sachs einbezieht.

TÄGLICHE POST

Eine Gruppe von fünf ernsthaften Bietern ist aus dem Kampf um den Kauf von Manchester United-Köpfen für die nächste Phase hervorgegangen.

Manchester City erwägt die Einführung von Netzen im Auswärtsbereich des Etihad-Stadions nach zahlreichen Vorfällen bei Spielen gegen den Rivalen Liverpool – der letzte davon hinterließ ein 15-jähriges Mädchen, das „lebenslang gezeichnet“ war.

Manchester-United-Teenager Kobbie Mainoo hat im Old Trafford einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Kaveh Solhekol erklärt das Neueste mit dem möglichen Verkauf von Manchester United mit privaten Investoren, die mit der katarischen Königsfamilie in Verbindung stehen und angeblich am Kauf des Vereins interessiert sein sollen



Tottenham interessiert sich für den englischen Verteidiger Marc Guehi, während Crystal Palace sich auf einen Kampf vorbereitet, um einen weiteren Schlüsselspieler vor der nächsten Saison zu halten.

Der Vorsitzende von Yorkshire, Lord Patel, könnte mit Missachtung der Anklage konfrontiert werden, nachdem er eine Angestellte beschuldigt hatte, eine sexuelle Beziehung mit dem ehemaligen Physiotherapeuten des Landkreises zu haben.

DIE SONNE

Berichten zufolge hat sich Ben Chilwell als Transferziel für Manchester City herausgestellt.

Der frühere Fußballspieler von Manchester United und Frankreich, Patrice Evra, wurde heute strafrechtlich verurteilt, weil er homophobe Beleidigungen online gestellt hatte.

Marcus Rashford wurde mit einer Geldstrafe belegt, nachdem er zugegeben hatte, in seinem 670.000-Pfund-Mercedes zu schnell zu fahren, und mit sechs Punkten geschlagen wurde.

Chelsea hat die Verpflichtung von Jimmy Jay Morgan aus Southampton abgeschlossen.

Manchester United steht kurz vor dem Eintritt in die nächste Phase eines Verkaufs, da mehrere Interessenten um den Kauf des Vereins kämpfen.

Chelseas Hakim Ziyech führte Gespräche mit Roma, aber ein Deal scheiterte während des Transferfensters im Januar, wie Berichte vermuten lassen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Kaveh Solhekol erklärt genau, was bei Hakim Ziyechs Transfer schief gelaufen ist, als die Leihgabe des Flügelspielers von Chelsea zu Paris Saint-Germain am Tag der Transferfrist zusammenbrach



Erik ten Hag erwägt, Wout Weghorst für das Rückspiel in der Liga gegen Leeds nach einer weiteren überwältigenden Leistung des ausgeliehenen niederländischen Stürmers fallen zu lassen.

DER SPORTLER

Everton hat Lee Sargeson von Brighton and Hove Albion als Manager für Scouting-Operationen eingestellt.

Feyenoord hatte keine Annäherung von Leeds United über Cheftrainer Arne Slot – und plant, jeden Zug zurückzuschlagen.

Real Valladolid hat 12 Vereinsmitglieder wegen Missbrauchs von Vinicius Junior von Real Madrid während eines Ligaspiels im Dezember suspendiert.

Barcelona-Präsident Joan Laporta hat bekannt gegeben, dass Sergio Busquets „die amerikanische Erfahrung leben“ will, wenn er sich schließlich entscheidet, das Nou-Camp zu verlassen.

Der Versuch von Leeds United, Andoni Iraola zum nächsten Cheftrainer zu ernennen, ist ins Stocken geraten, obwohl in den letzten 24 Stunden versucht wurde, einen Deal abzuschließen.

TÄGLICHER TELEGRAPH

Sir Jim Ratcliffe wird mit Privatinvestoren aus Katar und US-Konsortien um Manchester United kämpfen, nachdem er zwei der größten Kreditgeber der Wall Street für die Finanzierung seines Deals gewonnen hat.

Birmingham-Fans befürchten das Schlimmste inmitten einer Untersuchung der Football League und des drohenden Abstiegs

Das Coaching von der Tribüne soll in diesem Sommer zum ersten Mal in Wimbledon erlaubt sein, da sich der All England Club den anderen drei Slams anschließt.

DER WÄCHTER

Der ehemalige walisische Angreifer Jason Bowen lebt mit einer Motoneuronerkrankung, wie eine Online-Spendenaktion für seine Behandlung ergab.

Die ukrainischen Athleten haben dem Internationalen Olympischen Komitee vorgeworfen, Wladimir Putins Aggression zu belohnen und „auf der falschen Seite der Geschichte“ zu stehen.

TAGESSTAR

Duncan Ferguson hat behauptet, er sei nur wegen eines Rivalen unterstützenden Richters wegen Körperverletzung ins Gefängnis gekommen.

Ehemalige College-Studenten waren geschockt, als sie feststellten, dass der Hausmeister von Leeds United, Michael Skubala, ihr alter Lehrer war.

ABENDSTANDARD

Martin Ödegaard hat enthüllt, wie Mikel Arteta ihn überredet hat, 2021 bei einem Zoom-Anruf zu Arsenal zu wechseln.

Owen Farrell hat seine Überraschung über die Stärke der Kritik an seiner Mittelfeldpartnerschaft mit Marcus Smith zugegeben.

TAGESSPIEGEL

Russlands olympische Eistanz-Ikone Roman Kostomarov könnte nun Berichten zufolge seine Hände verlieren, nachdem er sich einer Operation zur Amputation seiner Füße unterzogen hatte, nachdem er sich eine schwere Lungenentzündung zugezogen hatte.

Die frühere Cheftrainerin der englischen Frauen, Lisa Keightley, arbeitet derzeit als taktische Leistungstrainerin der Paarl Royals und hofft, dass auch andere Trainerinnen die Möglichkeit erhalten, im Männer-Cricket zu arbeiten.

TAGESREKORD

Der mögliche Wechsel von Ange Postecoglou von Celtic nach Leeds wurde wiederbelebt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der frühere australische Torhüter Mark Schwarzer ist überzeugt, dass Ange Postecoglou Celtic nicht nach Leeds verlassen würde, wenn er vom Premier League-Klub angesprochen würde



Raith Rovers-Star Kieran Ngwenya steht vor dem Finale des Challenge Cup vor einem Kampf zwischen Klub und Land.

Jimmy Floyd Hasselbaink hat den ehemaligen Rangers-Manager Steven Gerrard bei der Übernahme von Leeds United unterstützt.

SCHOTTISCHE SONNE

Gus MacPherson hat Michael Beales „Kuhfeld“-Explosion über dem McDiarmid Park-Spielfeld als „unprofessionell“ gebrandmarkt.

VAR wird zum ersten Mal im schottischen Pokal eingesetzt, wenn Celtic gegen die Rangers antritt.

Michael Beale weigert sich, eine Rangers-Rückkehr für Steven Davis auszuschließen.