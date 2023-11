Bei der republikanischen Debatte beklagten die Kandidaten darüber hinaus Parteiverluste in Ohio

WASHINGTON – Die republikanischen Präsidentschaftskandidaten von 2024 äußerten sich am Mittwochabend auf der Debattenbühne für die GOP scharf, nachdem sie bei den diesjährigen Wahlen außerhalb des Jahres eine Reihe enttäuschender Niederlagen erlitten hatten.

Die Republikaner erlitten am Dienstagabend eine Reihe von Niederlagen: Sie verloren die Kontrolle über beide Kammern der Legislative des Bundesstaates Virginia in einer empfindlichen Niederlage für den republikanischen Gouverneur Glenn Youngkin und schafften es nicht, die Kontrolle über den Sitz des Gouverneurs in Kentucky zu übernehmen.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der Unternehmer Vivek Ramaswamy beklagten diese Niederlagen und argumentierten, sie könnten die Partei umkehren und dringend benötigte Siege erringen.

„Ich habe es satt, dass die Republikaner verlieren“, sagte DeSantis und argumentierte, er könne als Kandidat der Partei die Niederlagenserie der GOP beenden. Er behauptete, er habe der Partei bei den Zwischenwahlen 2022 in Florida einen „Erdrutschsieg“ beschert.

Ramaswamy hingegen schob die Schuld auf Ronna McDaniel, Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, und bezeichnete die GOP als „Partei der Verlierer“.

Die Wahlen am Dienstagabend boten einen Einblick in die Gedanken der Amerikaner im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2024. Während der Ausgang der diesjährigen Wahlen außerhalb des Jahres nicht den Ausgang des Präsidentschaftswahlkampfs vorhersagen kann, bieten die Verluste der GOP den Republikanern Aufschluss darüber, wohin sie die Partei bis 2024 steuern sollen.