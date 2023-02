Bei der FBI-Durchsuchung von Bidens Strandhaus wurden keine geheimen Dokumente gefunden

Das US-Justizministerium fand am Mittwoch bei einer dreieinhalbstündigen Durchsuchung des Strandhauses von Präsident Joe Biden in Rehoboth, Delaware, keine Dokumente mit geheimen Markierungen.

Aber Bidens Anwalt sagt, die Ermittler hätten einige Materialien zur weiteren Überprüfung mitgenommen.

Die morgendliche Durchsuchung durch FBI-Agenten schien eine Ausweitung der Untersuchung von Bidens Umgang mit geheimen Dokumenten darzustellen.

Materialien wurden zuvor nach einer 13-stündigen Suche am 20. Januar in seinem Haus in Wilmington, Dela., und in einem Büro in Washington gefunden, das er in der Zeit zwischen seinem Dienst als Vizepräsident unter Barack Obama und seiner Präsidentschaftswahl nutzte.

Bidens persönlicher Anwalt Bob Bauer sagte in einer Erklärung, dass die Durchsuchung am Mittwoch von 8:30 Uhr ET bis Mittag in „Koordinierung und Zusammenarbeit mit den Anwälten des Präsidenten“ stattgefunden habe und geplant gewesen sei.

„Es wurden keine Dokumente mit geheimen Markierungen gefunden“, sagte Bauer. „In Übereinstimmung mit dem Prozess in Wilmington nahm das DOJ einige Materialien und handschriftliche Notizen zur weiteren Überprüfung mit, die sich anscheinend auf seine Zeit als Vizepräsident beziehen.“

Das Gebäude des Nationalarchivs ist in Washington zu sehen. Das Archiv hat kürzlich einen Brief an alle ehemaligen Präsidenten und Vizepräsidenten aus der Reagan-Ära geschickt, um sie zu bitten, erneut nach geheimen Dokumenten zu suchen, die sie möglicherweise haben. (J. Scott Applewhite/The Associated Press)

Politische Kopfschmerzen

Das Thema hat Biden, der voraussichtlich in den kommenden Wochen oder Monaten einen Wiederwahlkampf ankündigen wird, politische Kopfschmerzen bereitet.

Es hat ihm und anderen Demokraten eine Waffe gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump entzogen, bei dem auch geheime Dokumente in seinem Haus gefunden wurden.

Trump hat seinen eigenen Wiederwahlkampf gestartet und könnte bei den Parlamentswahlen 2024 auf Biden treffen.

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence spricht am 19. Oktober 2022 vor der Heritage Foundation in Washington. (Leah Millis/Reuters)

Bauer sagte am Mittwoch zuvor, dass das Justizministerium beschlossen habe, die Durchsuchung ohne vorherige Ankündigung an die Öffentlichkeit durchzuführen.

„Im Rahmen der Standardverfahren des DOJ hat es im Interesse der Betriebssicherheit und Integrität versucht, diese Arbeit ohne vorherige öffentliche Ankündigung durchzuführen, und wir haben zugestimmt, zusammenzuarbeiten“, sagte er.

Geheime Dokumente wurden auch im Haus von Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Mike Pence gefunden, die Biden politischen Schutz geben.

2 Sonderberater

Biden hat geschworen, bei den Durchsuchungen zusammenzuarbeiten, und Pence hatte erklärt, er übernehme die Verantwortung für die gefundenen Dokumente. Trump widersetzte sich den Bemühungen, Materialien in seinem Besitz zurückzugeben, was letztes Jahr zu einer FBI-Durchsuchung seines Hauses und Resorts in Florida führte.

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat zwei separate Sonderermittler ernannt, um den Umgang von Trump und Biden mit solchen Dokumenten zu überprüfen.

In der Zwischenzeit hat das Nationalarchiv Berichten zufolge alle ehemaligen US-Präsidenten und Vizepräsidenten gebeten, ihre persönlichen Unterlagen nach geheimen Dokumenten oder anderem Präsidentenmaterial zu durchsuchen, das nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt hätte ausgehändigt werden sollen.

Es ist rechtswidrig, geheimes Material wissentlich oder vorsätzlich zu entfernen oder aufzubewahren, obwohl kein derzeitiger oder ehemaliger Präsident oder Vizepräsident wegen Fehlverhaltens angeklagt wurde.

Das Archiv schickte einen Brief an Vertreter ehemaliger Präsidenten und Vizepräsidenten, der bis zu Ronald Reagan zurückreicht, um die Einhaltung des Presidential Records Act sicherzustellen, wie aus einer Kopie von The Associated Press hervorgeht.

Das Gesetz besagt, dass alle vom Präsidenten erstellten oder erhaltenen Aufzeichnungen Eigentum der US-Regierung sind und am Ende einer Amtszeit von den Archiven verwaltet werden.

Bidens Anwälte stießen in einem verschlossenen Schrank auf geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident, als sie ein Büro zusammenpackten, das er im November 2022 nicht mehr nutzte.

Seitdem haben nachfolgende Durchsuchungen durch das FBI und Bidens Anwälte weitere Dokumente zu Tage gefördert.