Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria streiten sich Verdi und Management vorgeblich um den Ent

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof zeichnen sich schwierige weitere Gespräche ab. Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi seien zur Kenntnis genommen worden, teilte das Unternehmen seinen Mitarbeitern am Freitag nach der ersten Verhandlungsrunde mit. Sie sind nach erster Einschätzung nicht mit dem vorgelegten Insolvenzplan in Einklang zu bringen. Umbauten und hohe Investitionen stehen an, sodass Galeria frühestens in drei Jahren wieder profitabel sein wird.

Verdi-Verhandlungsführer Marcel Schäuble kritisierte das Vorgehen der Geschäftsführung: „Die Bundestarifkommission hat in den Verhandlungen eine Geschäftsführung erlebt, die für die Zukunft der Warenhäuser keine anderen Antworten hat als Einsparungen bei den Mitarbeitern.“ Ein weiteres Sparprogramm auf dem Rücken der Beschäftigten ist nicht durchführbar. „Weil Lohnkürzungen noch nie Arbeitsplätze gerettet haben.“ Die Mitarbeiter hatten bereits nach der ersten Insolvenz 2020 auf ihr Gehalt verzichtet. Galeria will laut Verdi nur noch die gekürzten Gehälter weiterzahlen. Die Gespräche wollen die Parteien am 22. Februar in Frankfurt fortsetzen.

Die Tarifgespräche finden vor dem Hintergrund statt, dass beim insolventen Warenhauskonzern weitere tiefe Einschnitte in die Eigenverwaltung bevorstehen. Vor wenigen Tagen hat das Amtsgericht Essen ein neues Insolvenzverfahren für den staatlich geförderten Handelsriesen eröffnet. Galeria reichte bei Gericht einen Insolvenzplan mit Einzelheiten zum Sanierungskonzept ein.

Berichte über zahlreiche Filialschließungen

Wie viele der 129 Filialen weitergeführt werden, ist nach Angaben des Unternehmens noch unklar. Medienberichten zufolge sollen bis zu 81 Standorte geschlossen oder an Interessenten wie die Textilkette Aachener verkauft werden. Dazu laufen Verhandlungen mit Vermietern der Objekte und Kaufinteressenten einzelner Filialen. Auch der Personalabbau in den Filialen soll fortgeführt werden.

Damit spitzt sich die Situation im Unternehmen zu. Für die Mitarbeiter, die Galeria verlassen müssen, wurde trotz der Unwägbarkeiten bereits ein Interessenausgleich mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Geplant sind Abfindungen von bis zu 7.500 Euro und der Start einer Transfergesellschaft zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Für den 27. März ist eine Gläubigerversammlung in Essen geplant, die über das Gesamtkonzept entscheiden soll.