Lionel Messi is de beste signaalgever Zunft. Die Auszeichnung als FIFA-Weltfußballer hat schon den Hauch von einer Lebenswerk-Ehrung. Die Gala in Parijs wordt routinematig uitgevoerd, of de Verbandsboss sich lieber mit den Stars schmückt en een grote kans voorbij.

Wer ist der beste Fussballer der Welt? Het is die grote, die grote Frage. Am Montagabend werd beantwoord met Lionel Messi. Der Argentinier hatte seine herausragende Karriere Mitte December mit dem WM-Titel krönt. Het is een gewichtige titel in de Weltfußball, de “La Pulga” noch niet-geëxplodeerde hatte. Seither vergulde Laufbahn des 35-Jährigen als endgültig volendet. Maar een großen Aufgaben mangelt es ihm nicht. In de strijd om de wedstrijd tegen Paris St. Germain, FC Bayern uit de Champions League in de kegel. Ein 0:1 aus dem Hinspiel muss lawtgemacht. Messi nahm die Geschehnisse auf der Bühne der “The Best”-Gala in Paris gelassen hin. Zum bereits sibten Mal hatte er die Wahl der FIFA won.

Es war womöglich das letzte Mal. De lange tijd is niet duidelijk, wie es für Messi weitergeht. Sein Vertrag in Paris läuft aus, die Verhandlungen laufen Medienberichte zofolge zäh. Der FC Barcelona flirtte altijd met het idee, en verloor toen Sohn heimzuholen. In de Amerikaanse Major League Soccer en in de Arabische wereld wordt een deel van de grotere schaalverdeling hier weergegeven. Abkassieren im Exil of maar maar een paar baanbrekende Heldentaten bei einem Großklub als Ziel ausrufen? Dat is de vraag. Cristiano Ronaldo, zijn nieuwe Rivale, die in Spätherbst 2022 voor zijn bonenkruid heeft gestreden. Er is reüssiert in Saoedi-Arabië. Aus dem FIFA-Kosmos, dessen schillernder Star is een snelle tweejarige lange oorlog, is verschwunden. In Parijs was er geen nicht zugegen. Ein Abend der Legenden ohne Ronaldo, mehr Zeitenwende im Fußball geht nicht.

Infantino disst den “Ballon d’Or”

Dit is mijn mening over de schillernden FIFA-Welt: Cristiano Ronaldo reüssiert in Saoedi-Arabië. (Foto: foto alliantie / AA)

En zo won ook de worte van FIFA-baas Gianni Infantino een gewisse dubbeldeugd, toen hij zei dat Messi nun “offiziell bester Spieler der Welt” is. In de eerste regel staat de ein Seitenhieb in Richtung “Ballon d’Or”, de konkurrierenden Weltfußballer-Wettbewerb, der ein deutlich höheres Renommee geniet. Voor Infantino, den Allmächtigen, ein Graus. Das Beste der (Fussball)-Welt soll mit seinem Namen connected sein, daher auch der Name dieser Gala. En zo überlässt zijn de hoofdrolspelers die Bühne vrij nicht. Als er een kans is dat er veel mensen zijn die zich bezighouden met de snelheid waarmee Pelé kan spelen, is het de moeite waard om de hoogst mogelijke keuze te maken.

Wanneer ooit de Fame der Giganten abzugreifen gibt is, is der Schweizer zuggen. Wie schmierig is als hij kan, gabs nach de WM-Finale, als Messi von Gastgeber Katar en Infantino een van de grootste en meest uitgebreide kamam. In der Westlichen Welt gab es Empörung, im Emirat nur Achselzucken. Auf derlei Übergriffigkeiten wurde im Salle Pleyel verzichtet. Manchmal muss der Glanz der Legenden is rijk. Kies voor Gianni Infantino, de zoon van wie Wege vindt, alles over een sonderliche Weise zu überstrahlen.

Zuviele Eitelkeiten bei der Wahl

Welttorwart des Jahres: Emiliano Martinez. (Foto: IMAGO/Kyodo News)

Dieser Abend aber, er is gehörte im Großen en Ganzen dem Weltmeister. Als wereldcoach was Lionel Scaloni ausgezeichnet, daar ligt onder de warmte Real Madrid’s Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti achter sich. Beste Torwart der Welt met Emiliano Martinez, er is onder andere Thibaut Courtois, en valt Real Madrid door. Die Königlichen verzichten zijn im Kollektiv auf den Besuch der Gala. In Spaans Medien hieß es, dass man durchhaus policyigt sei. Voor alle wegen van de Auszeichnung voor Messi, der “Ballon d’Or”-Gewinner Benzema achter zijn gelassen hatte. Die Wahl der Besten is Jahr für Jahr ein Politikum. Nicht frei von Eitelkeiten, Freundschaften of alten Rivalitäten. Ook in Diesem Jahr. Stimmberechtigd zonder de Nationaltrainer en Spielführern jedes FIFA-Mitgliedslandes auch Fans en ausgewählte Journalisten.

Messi stemde als Argentijn Kapitän für seinen Klub-Collegen Neymar (warum eigentlich?) voor Mbappé und Benzema. Signaal Bondscoach Lionel Scaloni wählte Messi voor Julian Alvarez en Luka Modric. De Franse Kapitän Hugo Lloris stimuleerde wiederum voor Mbappé voor Benzema en Messi. Dat zei bondscoach Didier Deschamps tegen Seine Punkte wie Lloris. Voor Portugal stimmte nicht Ronaldo ab, der eerste keer dat Jahren nicht für das Finale genomineerde oorlog, sondern Verteidiger Pepe – en zwart für Mbappé, Modric en Benzema. Über den wahren Wert einer solchen Wertung darf man viel trefflicher disputieren, zoals über die Wahl von Messi in dat jaar.

Warum’s eigen neef Beth Mead?

Nicht ganz unumstritten war auch die Kür der spaans Ausnahmespielerin Alexia Putellas. De 29-jarigen van FC Barcelona kwamen overeen met de Engelse Europameister van Beth Mead en de Amerikaanse ster Alex Morgan. Putellas hatte vor der EM im vergangenen Jahr ein sportliches Drama erlebt: Een tag voor Turnierbeginn erlitt sie im Training einen Kreuzbandriss. Europameisterin Mead, beste Torschützin der EM en ook Spielerin des Turniers, ging in Parijs etwas überraschend leer aus. Zowel de andere Auszeichnungen im Frauenfußball als de Engelse Europameisterinnen dagegen komplett ab. Welttrainer is opgeleid tot en met 2017 en 2020. Sarina Wiegman, die Niederländer in de Lionesses coacht sinds 2021. Mary Earps van Manchester United heeft de Wahl van Welttorhüterin gewonnen.

Die meisten Ehrungen zijn routinematig abgewickelt. Voor grote emoties die ervoor zorgen dat de gast en de geamputeerde Pool Marcin Oleksy. Der 35-jaarlijkse wurde für seinen Treffer im Spiel der Amputierten-Liga seines Heimatlandes für Warta Posen mit them Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres ausgezeichnet. Oleksy hatte sich bei der Aktion auf seinen Krücken in the Luft schwungen and den Ball rückwärts zum Tor in the Maschen schossen. Oleksy ligt bij der Abstimmung onder andere van de sehenswerten Scherenschlag-Treffer des Brasilianers Richarlison bij der WM in Katar im Gruppenspiel tegen Servië achter sich.

“El Tula” verzaubert das Publikum

Zum heimlichen Star des Abends schwang sich Carlos “El Tula” Pascual auf. De 82-jarigen na de Fan-Award stelden zich op voor de Argentijnse Anhänger entgegen, die der WM in Katar mit ihren Gesängen en mit ihrer Leidenschaft tatsächlich echte Emotionen bescherten (was beide der Gala zo offen nicht angesprochen wurde). “El Tula” kam in voller Montur auf die Bühne, mit dabei seine legendäre Bombo. In een ausschweifenden Laudatio (of meerdere soorten) wordt het publiek en de Mache keine Anstalten ontzien, die Bühne zu verlassen. Als er een plausibele gebeurtenis is, kan het zijn dat je er tegenaan loopt. Over de Bedeutung der Nationalmannschaft, die er zu 13 Weltmeisterschaften begleitet hat und mit der er drie Titel feiern dared.

Voor een politiek moment, die mächtigen sportfunktionäre, maar dus kleine meisjes en maar ondergedompelde heraufbeschwören, sorgte der Auftritt von Ali Daei. Er is nu een Nebenrolle, aber eine mit Symbolkraft: Der iranische Rekord-Nationalspieler setzte als Gast of Zeichen. Als de Auslandsreis nach seiner Kritik en de repressiven Regierungskurs im Iran staan ​​​​er bij de Übergabe van Fair-Play-Preises en Fußball-Profi Luka Lochoschwili met auf der Bühne. Dagen en seine Gezinnen moesten altijd worden uitgezet in de Wieder von den iranische Behörden unter Druck. Ende december, Seine Frau en Seine Tochter an der Ausreise werden gehinderd. Die Justiz warf Daeis Frau vor, sich bei der Protestwelle im Land mit “kontrarevolutionären” Demonstrators solidarisiert zu haben. Schade nu, dat de meest kwaadaardige Fußballer des FC Bayern die Bühne nicht nutzen durfde, um een ​​verklaring over setzen. Die FIFA heeft een groot deel van het moment verloren.