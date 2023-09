Wenn Sie sich fragen, bei welchen Gadgets die Datenschutzpraktiken für Benutzer am schlechtesten sind, stellt sich heraus, dass die Antwort möglicherweise draußen liegt. Laut einem am Mittwoch von der Mozilla Foundation veröffentlichten Bericht sind Autos „die offiziell schlechteste Produktkategorie für den Datenschutz“, die jemals überprüft wurde. Die globale gemeinnützige Organisation stellte fest, dass 92 Prozent der untersuchten Autohersteller den Fahrern kaum (wenn überhaupt) Kontrolle über ihre persönlichen Daten geben, wobei 84 Prozent Benutzerdaten mit externen Parteien teilen.

Die Mozilla Foundation ist vor allem für ihren Open-Source-Webbrowser Firefox bekannt und behauptet, „sich für die Gesundheit des Internets einzusetzen“. Im Laufe der Jahre wurden im Rahmen der Reihe „Privacy Not Included“ mehrere Berichte und Leitfäden erstellt, in denen detailliert beschrieben wird, wie Produkte und Dienste wie Apps für psychische Gesundheit und App Stores mit Benutzerdaten umgehen, und Ratschläge gegeben werden, wie wir uns besser schützen können.

Kia und Nissan wurden insbesondere dafür hervorgehoben, dass sie sexuelle Aktivitäten in ihre Datenerfassungspraktiken einbeziehen. Bild: Mozilla

Alle 25 Automarken, die für den Bericht untersucht wurden – darunter Ford, Toyota, Volkswagen, BMW und Tesla – erfüllten die Mindeststandards für den Datenschutz der gemeinnützigen Organisation nicht und sammelten nachweislich mehr personenbezogene Daten von Kunden als nötig. Die Art der gesammelten Informationen reicht von persönlichen Informationen wie medizinischen Daten bis hin zur Art und Weise, wie Fahrer das Fahrzeug selbst nutzen – etwa wie schnell sie fahren, wohin sie fahren und sogar welche Musik sie hören. Sowohl Nissan als auch Kia sollen die Erfassung von Informationen über das Sexualleben eines Benutzers ermöglichen. Im Gegensatz dazu behauptet Mozilla, dass 37 Prozent der Apps für psychische Gesundheit (die auch einen schlechten Ruf in Bezug auf den Datenschutz haben) bessere Praktiken bei der Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten hätten.

Dem Bericht zufolge geben 84 Prozent der untersuchten Automarken personenbezogene Nutzerdaten an Dienstleister, Datenbroker und potenziell fragwürdige Unternehmen weiter, wobei 76 Prozent das Recht dazu geltend machen verkaufen diese personenbezogenen Daten. 56 Prozent sind bereit, Benutzerinformationen auf Anfrage an die Regierung und/oder die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.

Tesla war die am schlechtesten bewertete Marke in der Studie und wurde in allen Datenschutzkategorien gelistet – und das erst zum zweiten Mal. Der KI-betriebene Autopilot von Tesla wurde als „nicht vertrauenswürdig“ eingestuft, nachdem er an zahlreichen Unfällen und Todesfällen beteiligt war.

Mozilla hat herausgefunden, dass zahlreiche Autohersteller vertrauliche Benutzerinformationen wie Fotos, Einwanderungsstatus und sogar sexuelle Aktivitäten sammeln

Neben dem Bericht veröffentlichte Mozilla auch eine Aufschlüsselung, in der erläutert wird, wie Automobilunternehmen Benutzerdaten sammeln und weitergeben. Dies kann alles umfassen, vom Namen, der Adresse, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse des Benutzers bis hin zu vertraulicheren Daten wie Fotos, Kalenderinformationen und sogar Details zur Rasse des Fahrers, genetischen Informationen und dem Einwanderungsstatus.

Mozilla sagt, es könne auch nicht bestätigen, dass einer der Autohersteller die Mindestsicherheitsstandards der Organisation hinsichtlich Datenverschlüsselung und Diebstahlschutz erfüllen könne. Tatsächlich wird behauptet, dass Dating-Apps und sogar Sexspielzeuge in der Regel detailliertere Sicherheitsinformationen über ihre Produkte liefern als Autos.

„Während wir befürchteten, dass unsere Türklingeln und Uhren, die mit dem Internet verbunden sind, uns ausspionieren könnten, stiegen Automarken still und leise in das Datengeschäft ein, indem sie ihre Fahrzeuge in leistungsstarke Datenfresser verwandelten“, heißt es in dem Bericht von Mozilla.