Behörden untersuchen „verdächtige“ Umschläge, die an Wahlbüros in Washington, Georgia, geschickt wurden

Behörden in mindestens zwei Bundesstaaten untersuchen eine Flut verdächtiger Umschläge, die diese Woche an Wahlbüros geschickt wurden, was ein Staatsbeamter als einen Akt „inländischen Terrorismus“ bezeichnete.

Washingtons Außenminister Steve Hobbs sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass am Mittwoch in mehreren Bezirken Umschläge mit „unbekannten pulverförmigen Substanzen“ von Wahlhelfern entdeckt worden seien, was zur Räumung dieser Büros geführt habe.

Ein erster Test einer weißen, pulverförmigen Substanz aus einem Umschlag, der an das Bezirkswahlbüro geschickt wurde, ergab ein positives Ergebnis auf Fentanyl, teilte die Polizei von Spokane mit.

Ein weiterer Brief, der an ein Wahlbüro im US-Bundesstaat Washington geschickt wurde, enthielt eine Substanz, die positiv auf Backpulver und nicht auf Fentanyl getestet wurde, sagte Officer Shelbie Boyd vom Tacoma Police Department gegenüber ABC News. Der Staat wird es für weitere Tests in ein Labor bringen.

Chris Loftis, der Kommunikationsdirektor der Washington State Patrol, sagte, ein staatliches Bombenkommando, das am Mittwoch auf ein Wahlbüro in Pierce County reagierte, habe eine Nachricht gefunden, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Absicht des Briefes darin bestehe, „die Wahl zu stoppen“.

In Georgia bestätigte Außenminister Brad Raffensperger, dass Wahlhelfern im Fulton County ein verdächtiger Brief geschickt wurde und dass offenbar keine anderen Bezirke im Bundesstaat ins Visier genommen wurden.

Der Brief sei abgefangen worden, bevor er im Wahlbüro eintraf, sagte Raffensperger auf einer Pressekonferenz. Es sei kein Motiv ermittelt worden, sagte er.

„Wir arbeiten mit unseren Landes- und Bundespartnern zusammen, um festzustellen, ob weitere georgische Beamte ins Visier genommen werden“, sagte Raffensperger zuvor in einer Erklärung. „Inländische Terroristen werden unser Recht auf freie und faire Wahlen nicht mit Füßen treten.“

Ein Sprecher von Fulton County sagte, dass keine weiteren Informationen sofort verfügbar seien.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden untersuchten das Texas Department of Public Safety und das FBI am Donnerstag auch einen Brief mit einer unbekannten Substanz, der an das Büro des Generalstaatsanwalts von Texas geschickt wurde. Erste Tests der Substanz fielen negativ aus, sagten Beamte.

Es ist unklar, ob der Brief, der an das Büro der Texas AG geschickt wurde, mit den Briefen zusammenhängt, die an Wahlbüros in Washington und Georgia geschickt wurden.

Drohungen gegen Wahlhelfer sind in den letzten Jahren häufiger geworden, was nach der Präsidentschaftswahl 2020 zu einer beunruhigenden Abwanderung aus ihren Reihen geführt hat.

Ein Sprecher des Justizministeriums sagte am Donnerstag in einer Erklärung: „Wir sind uns der Berichte bewusst und das FBI und der US Postal Inspection Service untersuchen diese Angelegenheit. Wir haben derzeit keinen weiteren Kommentar.“

Die FBI-Büros in Atlanta und Spokane bestätigten, dass sie bei der Untersuchung der Vorfälle mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

„Das FBI Seattle hat zusammen mit unseren Strafverfolgungspartnern auf mehrere Vorfälle reagiert, bei denen verdächtige Briefe an Wahlauszählungszentren im US-Bundesstaat Washington geschickt wurden“, sagte das Büro. „Da es sich um eine laufende Angelegenheit handelt, haben wir keinen weiteren Kommentar, aber die Öffentlichkeit kann versichert sein, dass die Sicherheit der Öffentlichkeit weiterhin oberste Priorität für die Strafverfolgungsbehörden haben wird.“

Jack V. Date und Luke Barr von ABC News haben zu diesem Bericht beigetragen.