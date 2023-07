HAMPTON, Georgia (AP) – Behörden in Georgia suchten am Samstag nach einem Mann, der stundenlang auf freiem Fuß blieb, nachdem er verdächtigt wurde, in einem Vorort südlich von Atlanta drei Männer und eine Frau erschossen zu haben.

Der 40-jährige Andre Longmore gilt als bewaffnet und gefährlich, sagte James Turner, Polizeichef von Hampton, während einer Pressekonferenz. Die Schießereien ereigneten sich am späten Samstagmorgen in einem Wohnviertel in Hampton, einer Stadt mit etwa 8.500 Einwohnern.

Beamte veröffentlichten nur wenige Details zu den Morden. Turner sagte, die Ermittler untersuchten mindestens vier nahe beieinander liegende Tatorte im selben Viertel. Er sagte, Longmore wohne in Hampton, lehnte es jedoch ab, über ein mögliches Motiv zu sprechen.

Der Verdächtige blieb mehr als fünf Stunden nach den Morden auf freiem Fuß und die Behörden versprachen, die Suche fortzusetzen, bis er in Gewahrsam sei.

„Wir haben eine umfassende Suche im allgemeinen Bereich durchgeführt und erweitern dies nun ein wenig“, sagte Turner gegenüber Reportern.

Die Ermittler waren auch auf der Suche nach einem schwarzen SUV vom Typ GMC Acadia, von dem sie annehmen, dass Longmore ihn fahren könnte.

Longmore scheint keine Telefonnummer aufgeführt zu haben und The Associated Press konnte nicht sofort ein Familienmitglied oder einen Anwalt finden, der in seinem Namen sprechen könnte.

Die Behörden gaben die Namen der Opfer nicht bekannt und gaben an, dass sie daran arbeiteten, ihre Familien zu benachrichtigen.

Reginald Scandrett, Sheriff von Henry County, sagte, sein Büro habe eine Belohnung von 10.000 US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die zu Longmores Verhaftung und Strafverfolgung führen.

Er wandte sich auch direkt an Longmore und sagte: „Wo immer Sie sind, wir werden Sie jagen, in welchem ​​Loch auch immer Sie stecken, und Sie in Gewahrsam nehmen.“ Zeitraum.“

Hampton liegt etwa 30 Meilen (48 Kilometer) südlich von Atlanta und ist die Heimat des Atlanta Motor Speedway, Georgias Rennstrecke für NASCAR-Rennen.

Strafverfolgungsbehörden im gesamten Raum Atlanta und das Georgia Bureau of Investigation unterstützen bei der Fahndung und den Ermittlungen.

Laut einer Datenbank, die von The Associated Press und USA Today in Zusammenarbeit mit der Northeastern University gepflegt wird, handelte es sich bei den Schießereien um den 31. Massenmord im Jahr 2023, bei dem in diesem Jahr mindestens 153 Menschen ums Leben kamen.

Diese Geschichte wurde korrigiert, um zu zeigen, dass Hampton etwa 30 Meilen südlich von Atlanta und nicht 40 Meilen entfernt liegt.

Die Associated Press





