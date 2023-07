Vor etwa einem Monat fanden Wanderer die Leiche von Julian Sands in den Bergen Kaliforniens. Forensische Pathologen versuchen herauszufinden, wie der Schauspieler starb. Doch die Ermittlungen sind schwierig. Nun geben die Behörden das Ergebnis bekannt.

Einen Monat nach der Bestätigung des Todes des britischen Schauspielers Julian Sands haben die Behörden die Ergebnisse der Ermittlungen zur Todesursache veröffentlicht. Basierend auf dem „Zustand der Leiche“ und „der Tatsache, dass bei der Untersuchung durch den Gerichtsmediziner keine weiteren Faktoren festgestellt wurden“, wurde die Todesursache als „ungeklärt“ eingestuft, teilte das Sheriff- und Gerichtsmedizinerbüro von San Bernardino mit. Diese Klassifizierung ist „endgültig“.

Der Schauspieler galt seit einer Wanderung Mitte Januar auf dem mehr als 3.000 Meter hohen Mount San Antonio, auch Mount Baldy genannt, als vermisst. Der 65-Jährige war ein erfahrener Bergwanderer, der in den 1990er Jahren die Anden überquert hatte. Der Mount San Antonio ist der höchste Gipfel der San Gabriel Mountains und ein beliebtes Wanderziel in der Nähe von Los Angeles, Kalifornien. Schlechtes Wetter zu Beginn des Jahres sorgte dort für schwierige Bedingungen. Eine Such- und Rettungsaktion blieb erfolglos.

Wanderer entdeckten dann Ende Juni die Überreste von Sands auf dem Mount San Antonio. Die Leiche wurde zur Identifizierung in die Gerichtsmedizin gebracht. Wenige Tage später bestätigte das Büro des Sheriffs, dass dieser dem Schauspieler zugeordnet werden könne und erklärte den Identifizierungsprozess für „abgeschlossen“. Der Bruder des Schauspielers sagte zwei Wochen nach Beginn der Suche, er habe akzeptiert, dass Sands nicht lebend gefunden werden würde.

Seinen großen Durchbruch hatte der Schauspieler 1985 mit der Oscar-prämierten Adaption des Romans „Zimmer mit Aussicht“. Weitere bemerkenswerte Filme sind das Drama Killing Fields aus dem Jahr 1984, Leaving Las Vegas aus dem Jahr 1995 mit Nicolas Cage und Ocean’s 13 aus dem Jahr 2007 mit George Clooney und Brad Pitt.