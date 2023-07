Dreiunddreißig Jahre nachdem Enthüllungen über die schrecklichen Bedingungen in Waisenhäusern im kommunistischen Rumänien die Welt schockierten, sind Pflegeheime in Rumänien wieder in den Schlagzeilen. Diesmal handelt es sich bei den Opfern um ältere Menschen und Menschen mit geistiger Behinderung.

Vor sechs Monaten investigative Journalisten des rumänischen Online-Portals Centrul de Investigatii Media Und Buletin de Bucuresti enthüllte ein Geschäftsmodell, das es den Verantwortlichen ihrer Meinung nach ermöglichte, sich auf Kosten älterer und schutzbedürftiger Menschen zu bereichern.

Präsident Klaus Iohannis hat die „Horrorhäuser“, wie sie von den Medien genannt wurden, „eine nationale Schande“ genannt. Bild: Centrul de Investigații Media

Nach Angaben der Journalisten hat ein privates Unternehmen hohe öffentliche Gelder für die Betreuung älterer, pflegebedürftiger Menschen erhalten. Allerdings sei das Geld nicht zur Finanzierung ihrer Pflege verwendet worden, sondern um die Taschen derjenigen zu füllen, die die Häuser des Unternehmens betreiben, sagte der Journalist Ovidiu Vanghele, der zusammen mit seiner Kollegin Bianca Albu die Misshandlungen und Misshandlungen aufdeckte.

Ihre Berichte lösten zunächst keine große Reaktion aus, bis die Staatsanwaltschaft letzte Woche die Anschuldigungen bestätigte.

Die offiziellen Vorwürfe gegen diese Heime zeichnen ein Bild entsetzlichen Missbrauchs: systematischer Mangel an Pflege, der zu Todesfällen geführt hat, Ausbeutung von Pflegeheimbewohnern, die zur Arbeit gezwungen wurden, Misshandlung, Gewalt, ein dauerhafter Mangel an lebenswichtigen Medikamenten und eine unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln Das hat dazu geführt, dass einige Bewohner verhungert sind.

Nachbarn beschwerten sich bei den Behörden

Nachbarn informierten immer wieder staatliche Einrichtungen über die Situation und berichteten, dass Bewohner im tiefsten Winter oft nackt und dreckig an den Zäunen der Pflegeheime standen und um Essen oder Geld bettelten. Ein Nachbar sagte, Menschen, die im Keller eines Pflegeheims festgehalten worden waren, hätten einen Tunnel gegraben, um den höllischen Bedingungen zu entkommen.

Enthüllungen über die Zustände in mehreren Pflegeheimen für ältere und schutzbedürftige Menschen haben Ermittlungen ausgelöst Bild: Centrul de Investigații Media

Aus Akten der rumänischen Direktion zur Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus geht außerdem hervor, dass die Renten der Bewohner beschlagnahmt und ihr Eigentum an die Heimleiter übertragen wurden.

Berichten zufolge wurden mehr als 100 Menschen aus drei Pflegeheimen gerettet und zur medizinischen Versorgung in Gesundheitseinrichtungen gebracht.

Diese Bedingungen seien in Rumänien sicherlich nicht einzigartig, sagte Vanghele der DW. Vor zehn Jahren entdeckte er ein illegal betriebenes Zentrum für Menschen mit geistiger Behinderung.

Vanghele betonte, dass es in Rumänien gute Mechanismen zur Regulierung des Sozialfürsorgesystems gebe, darunter Dezentralisierung und Pflege in der Gemeinde statt der Pflege in Häusern weit entfernt von der Gemeinschaft der Bewohner, wie es früher der Fall war.

Bilder von schlechten Bedingungen in einer Reihe von Pflegeheimen zeigten unhygienische Bedingungen und Schmutz Bild: Centrul de Investigații Media

Allerdings seien die Regeln verfälscht worden, was zu einem „verrückten Privatisierungsboom“ geführt habe. Skrupellose Unternehmen gründeten unzählige profitorientierte Zentren, die soziale Betreuung und Dienstleistungen nur auf dem Papier erbrachten, sagte er.

Ermittlungen im Zusammenhang mit hochrangigen Politikern

Die Personen, gegen die die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt, haben direkte Verbindungen zu Mitgliedern der regierenden Sozialdemokratischen Partei Rumäniens (PSD). Vanghele und Albu haben behauptet, dass ein ganzes Netzwerk von Menschen die Betreiber der betreffenden Heime vor Kontrollen und Ermittlungen schützte.

Die beiden Journalisten sagten, Verwandte und frühere Mitarbeiter der ehemaligen Familienministerin Gabriela Firea seien in den Skandal verwickelt. Firea, Vizepräsidentin der PSD und ehemalige Bürgermeisterin von Bukarest, trat am 14. Juli von ihrem Amt zurück.

Firea ist mit Florentin Pandele verheiratet, der viele Jahre lang Bürgermeister von Voluntari war, einer Stadt am Stadtrand von Bukarest, in der sich einige der Häuser befinden. Ihr Bruder ist Leiter der Behörde, die die örtlichen Sozialdienste überwacht. Sowohl Firea als auch Pandele behaupten, nichts über die Geschehnisse in den Häusern gewusst zu haben.

Vanghele sagte, im Fall dieser Häuser habe der Einfluss einiger Politiker zu einer Art Lähmung der Institutionen geführt. Er ist überzeugt, dass ihnen aufgefallen sein muss, dass die Dinge nicht so waren, wie sie sein sollten.

„Nach den von uns untersuchten Unterlagen gab es Dutzende Kontrollen, die nur zu wenigen Bußgeldern führten. Dienstleister verwischten ihre Spuren mit Papieren, mit fiktiven Verträgen für medizinische Untersuchungen oder Pflegeleistungen“, sagte Vanghele. „Wenn in Rumänien herauskommt, dass der Leiter einer Institution dem Bürgermeister nahe steht, lassen die Aufsichtsbehörden ihn in Ruhe.“

„Eine nationale Schande“

Marcel Ciolacu, Rumäniens neuer Ministerpräsident und PSD-Chef, war Präsident der Abgeordnetenkammer, als Anfang 2023 die ersten Enthüllungen in den Medien auftauchten. Er behauptete, von dem ganzen Skandal erst erfahren zu haben, als die Behörden mit den Ermittlungen begannen.

Vertreter der rumänischen Pressebeobachtungsstelle teilten der DW jedoch mit, dass das Thema seit der Veröffentlichung der ersten Enthüllungen Anfang des Jahres in allen täglichen Berichten an die zuständigen staatlichen Institutionen und die wichtigsten politischen Akteure enthalten sei.

Ciolacu hat seitdem die Leiter mehrerer Institutionen des Sozialsystems entlassen, die dem Arbeitsministerium wegen Amtsverstößen Bericht erstatten. Am Donnerstagmorgen gab der Premierminister den Rücktritt von Arbeitsminister Marius Budai bekannt, und Beobachter in Bukarest rechnen mit weiteren Rücktritten.

Die Kinder von Cighid Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Die Rumänen werden im nächsten Jahr mehrmals zur Wahl gehen, um an Europa-, Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen teilzunehmen. Der aktuelle Skandal hat dem „sozialen“ Image der regierenden PSD massiven Schaden zugefügt.

In einer Rede vor Reportern auf dem NATO-Gipfel in Vilnius Anfang dieser Woche sagte der rumänische Präsident Klaus Iohannis: „Die ‚Horrorhäuser‘, wie sie genannt werden, sind eine nationale Schande.“ Er forderte die Bestrafung aller Beteiligten.

„Ich hoffe, dass diejenigen, die in der Lage sind, politische Maßnahmen zu ergreifen, den Mut dazu haben“, sagte er.

Missbrauch erinnert an den Waisenhausskandal in Rumänien

Der sich entwickelnde Skandal hat Erinnerungen an die entsetzlichen Bedingungen in rumänischen Waisenhäusern wachgerufen, die Anfang der 1990er Jahre nach dem Sturz des kommunistischen Ceausescu-Regimes ans Licht kamen.

Schätzungen zufolge starben mindestens ein Fünftel der 100.000 Kinder in diesen Waisenhäusern an den Folgen von Missbrauch, mangelnder Hygiene und mangelnder medizinischer Versorgung. Die meisten der Überlebenden wuchsen mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen auf.

Die Bilder, die sich um die Welt verbreiteten, waren wirklich schockierend: Einige zeigten unterernährte, schlecht gekleidete Kinder, die unter eisigen Bedingungen gehalten wurden und nicht richtig sprechen konnten. Andere zeigten Kinder, die die Spuren entsetzlicher körperlicher Gewalt trugen und auf rostigen Betten mit schmutzigen alten Matratzen und Gittern lagen, an denen die Kinder regelmäßig festgebunden wurden, damit sie nicht mit dem Kopf gegen die Wände schlugen.

Es gibt jedoch keine offiziellen Statistiken über diese Häuser aus der Zeit vor 1989. Das kommunistische Regime hat die Wahrheit unter den Teppich gekehrt, weil es dem Bild, das es Rumänien als sozialistisches Arbeiterparadies vermitteln wollte, Schaden zugefügt hätte.

Dieser Artikel wurde von Aingeal Flanagan aus dem Deutschen übernommen.

15. Juli 2023: Dieser Artikel wurde mit der Nachricht vom Rücktritt von Familienministerin Gabriela Firea aktualisiert