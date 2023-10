Bei den Vereinten Nationen bittet der palästinensische Vertreter darum, das Leid der Zivilbevölkerung nicht zu ignorieren. Gleichzeitig wünscht sich Israel mehr Unterstützung von den Vereinten Nationen. Sein Botschafter nutzt dafür ein kraftvolles Symbol.

Der palästinensische Vertreter bei den Vereinten Nationen hat drastische Worte für das Leid der Bevölkerung im Gazastreifen gewählt. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zitierte Riad Mansur zunächst den ehemaligen UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld mit den Worten: „Die Vereinten Nationen wurden nicht gegründet, um uns in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu retten.“ Dann Mansur fügte mit Bezug auf die heftigen Kämpfe im Nahen Osten hinzu: „Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden.“

Die Rettung der Menschheit vor der Hölle bedeutet nichts anderes als die Rettung der Palästinenser in Gaza. Mansur appellierte an das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen: „Behandle uns wie Menschen mit dem Respekt, den wir verdienen. Wir sind keine Untermenschen. Wir kommen nicht von einem anderen Planeten.“

Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, trägt einen gelben Davidstern mit der Aufschrift „Nie wieder“. (Foto: dpa)

Unterdessen steckte Israels UN-Botschafter Gilad Erdan vor dem Sicherheitsrat einen gelben Davidstern mit der Aufschrift „Nie wieder“ an sein Revers. Dies erinnert an Sterne, die die Nazis den Juden im Dritten Reich als Erkennungszeichen aufgezwungen hatten. Er werde den Stern tragen, wie seine Großeltern und die Großeltern von Millionen Juden, sagte Erdan vor dem Sicherheitsrat. „Wir werden den Stern tragen, bis Sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern.“

Israel zieht einen Vergleich mit dem D-Day

Erdan verglich Israels Bodenoffensive mit der Landung der Alliierten in der Normandie im Jahr 1944. Hätte es am 6. Juni 1944, auch bekannt als D-Day, den UN-Sicherheitsrat gegeben, hätte es wahrscheinlich eine hitzige Debatte darüber gegeben, wie viel Strom und Treibstoff die Bürger benötigen München wäre abgereist, spottete er über den UN-Sicherheitsrat. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verglich den Krieg gegen die Hamas mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis. Trotz Kritik an der hohen Zahl ziviler Opfer lehnte er einen Waffenstillstand ab.

Terroristen der Hamas, die den Gazastreifen regiert, verübten am 7. Oktober in Israel ein Massaker an Zivilisten. Mehr als 1.400 Menschen starben während und in den folgenden Tagen.