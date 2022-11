Begrenzte Berichterstattung aus Cherson – Ukrainisches Militär entzieht Akkreditierungen

Berichterstattung erwünscht: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 14. November 2022 in Cherson eine Erklärung vor Journalisten abgegeben. (Imago/Titelbilder)

Für Meldungen aus der Ukraine gelten strenge Regeln. Im März veröffentlichten die ukrainischen Streitkräfte ein Dokument, das festlegt, wie sich Journalisten im Land zu verhalten haben. Die Armee will unter anderem verhindern, dass russische Soldaten über die Medien Informationen über ukrainische Positionen und Strategien erhalten.

Das Verhalten in den umkämpften Bereichen ist besonders streng geregelt. Die Richtlinien sehen unter anderem vor, dass Pressevertreter ihre eigene Schutzausrüstung und Erste-Hilfe-Material mitbringen müssen, wenn sie von dort aus berichten wollen. Außerdem müssen sie deutlich als „Presse“ gekennzeichnet sein, vorher mitteilen, auf welcher Route und wie lange sie durch das Kampfgebiet reisen und was der Zweck ihrer Recherche ist.

Keine Recherche ohne Presseausweis

Die Akkreditierung ist elementar: Journalisten müssen sich jederzeit mit einem von der ukrainischen Regierung ausgestellten Presseausweis ausweisen können. Genau dieser Presseausweis soll bei mehreren ausländischen Reportern beschlagnahmt worden sein. Der Generalstab des ukrainischen Militärs teilte auf Facebook mit, dass seine Arbeitserlaubnis entzogen und seine Presseausweise nicht mehr gültig seien.

Der Grund: Die Journalisten ignorierten Verbote und Warnungen und berichteten kurz nach dem Abzug der russischen Streitkräfte von dort Ende vergangener Woche aus der Stadt Cherson. Die Berichterstattung erfolgte nach Angaben des Generalstabs vor Abschluss der dortigen „Stabilisierungs“-Maßnahmen – und ohne Zustimmung der zuständigen Kommandeure.

Die erwähnte Stabilisierung bedeutet unter anderem das Entschärfen von Sprengfallen und Minen. Das Militärkommando Süd veröffentlichte am Freitag eine Erklärung, dass die Berichterstattung aus den befreiten Gebieten zunächst eingeschränkt sei und drohte, Akkreditierungen bei Missachtung zu entziehen.

Live-Berichte kurz nach dem Truppenabzug

Welche Medien von der Maßnahme betroffen waren, teilten die ukrainischen Behörden nicht mit. Das Institute for Mass Information (IMI) in der Ukraine berichtete jedoch auf seiner Website, dass mindestens sechs Medienschaffende beteiligt waren, darunter solche des US-Medienhauses CNN und des britischen Senders Sky News.

CNN hatte Cherson bereits am Samstag live geschaltet. Reporter Nic Robertson berichtete von einem zentralen Stadtplatz und interviewte mehrere Menschen, die dort den Erfolg der ukrainischen Armee feierten. Laut IMI haben auch andere Sender unmittelbar nach der Befreiung in Cherson gedreht. Journalisten zweier ukrainischer Redaktionen, nämlich des Internetsenders Hromadske und des Online-Mediums Ukrainska Pravda, sollen ihre Akkreditierung verloren haben.

Kritik an der Pressearbeit des Militärs

Mehrere ukrainische und ausländische Medienorganisationen schrieben daraufhin einen offenen Brief an Präsident Wolodymyr Selenskyj und forderten die Rücknahme der Maßnahme. Gleichzeitig warfen sie in ihrer Erklärung der Pressestelle der Militärführung vor, ineffizient und unprofessionell zu arbeiten. Die Arbeit dort muss unabhängig geprüft und neu organisiert werden – mit fairen und transparenten Regeln für die Berichterstattung und weniger Bürokratie.

In- und ausländischen Journalisten sei es zu verdanken, dass die Welt vom Krieg in der Ukraine erfahre und sich solidarisch zeige, heißt es in dem Brief. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, sprach sich am Montag für die Rückgabe der Akkreditierungen aus.

Gesine Dornblüth, die für den Deutschlandfunk über die Ukraine berichtet, findet diese Forderung nachvollziehbar: „Es war richtig und wichtig, dass diese Kollegen da waren“, sagte sie auf DLF zur Entscheidung, aus Cherson zu berichten.