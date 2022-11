Begleitung für den letzten Weg (nd-aktuell.de)

Die meisten Menschen in Deutschland wünschen sich, zu Hause sterben zu können. Foto: imago/phototek

Sterben war gerade auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ein ständiges Begleitthema öffentlicher Debatten, oft als bedrohliche Folge einer schweren Covid-19-Erkrankung. Seit Februar sterben wieder Menschen in einem Krieg in Osteuropa. Hinzu kommt der Kampf um ein Gesetz zur Beihilfe zum Suizid. Viele Möglichkeiten, sich dem Thema Lebensende zu nähern. Unabhängig vom aktuellen Geschehen hat der Deutsche Hospiz- und Palliativverband (DHPV) im Spätsommer zum dritten Mal eine repräsentative Befragung zu Wissen und Einstellungen zum Sterben durchgeführt. Die bisherigen Befragungen fanden in den Jahren 2012 und 2017 statt. Die aktuellen Ergebnisse wurden am Dienstag in Berlin vorgestellt.

Laut Umfrage möchte sich eine Mehrheit der Menschen in Deutschland intensiver mit dem Sterben auseinandersetzen. 60 Prozent sind der Meinung, dass sich unsere Gesellschaft zu wenig mit den Themen Sterben und Tod auseinandersetzt.

Als bevorzugten Ort für das Lebensende nennt jeder Zweite die eigene Wohnung, nur drei Prozent das Krankenhaus und nur ein Prozent das Pflegeheim. In der Realität sieht es aber ganz anders aus, betont DHPV-Geschäftsführer Benno Bolze: „Mehr als die Hälfte der Menschen stirbt in einer dieser beiden Einrichtungen.“

Ein weiterer Aspekt der Befragung widmete sich den Ängsten vor dem eigenen Untergang. Im Vergleich zu früheren Umfragen hat die Angst, medizinischen Geräten hilflos ausgeliefert zu sein, stetig abgenommen, wenn auch in kleinen Schritten: 2012 hatten noch 37 Prozent große Ängste, 2017 34 Prozent und 2022 waren es 32 Prozent. Die zweithäufigste Angst war die Angst vor Schmerzen. Hier ist der Rückgang moderater. Der DHPV interpretiert diese Relativierung im Zusammenhang mit einem weiteren Ergebnis der Befragung. Die Zahl der Menschen, die die Begriffe Hospiz oder Palliativ nicht nur gehört, sondern auch richtig erklärt haben, ist gestiegen.

Unter den möglichen Ängsten, die in der Befragung zur Auswahl gestellt wurden, macht sich der Hospizverband vor allem um eine Sorgen: Es ist die Angst, am Lebensende anderen zur Last zu fallen. Immerhin 29 Prozent sagen das, in den früheren Umfragen waren es 27 (2012) und 22 Prozent (2017). Hier knüpft der Verein an laufende gesellschaftliche Diskussionen um die Neuregelung der Sterbehilfe an. In der Debatte sorgt genau dieser Punkt, dass sich Menschen zum Suizid gezwungen fühlen könnten, weil sie sich zu krank und hilfsbedürftig fühlen, für heftige Kontroversen. Aus diesem Grund wünscht sich unter anderem der DHPV eine gesetzliche Verankerung der Suizidprävention, bevor es eine Regelung zur Sterbehilfe gibt.

Laut Sozialarbeiterin Bolze versucht der Hospizverein seit einiger Zeit, Anträge auf Sterbehilfe zu bearbeiten. Vor allem Fragen und Ängste rund ums Sterben sollen geklärt werden. Bleibt der Wunsch bestehen, was auch vorkommt, gibt es für die vertretenen Institutionen „eine rote Linie“. Sie findet bereits dort statt, wo es „nur“ darum geht, den Zugang zu einer Sterbehilfeorganisation zu vermitteln.

Zurück zur Umfrage: Auch aufgrund des relativ großen Abstands zwischen den Umfragen ist es schwierig, den Einfluss der Pandemie und der politischen Maßnahmen auf das Thema einzuschätzen. Hospize und Palliativstationen beispielsweise waren durch Corona-Auflagen zeitweise in der Besuchsregelung eingeschränkt, ebenso wie Pflegeeinrichtungen. Auch hier kam es zu Infektionen und kürzeren Teilschließungen. Der Verein möchte aber auch unabhängig von der Pandemie seine Arbeit für Menschen am Lebensende gestärkt sehen. Laut Umfrage wird das Sterben in einer angemessenen Einrichtung als besonders würdevoll empfunden. Vier von zehn Befragten würden dort gerne sterben.

Zu den politischen Forderungen des DHPV in dieser Legislaturperiode gehören unter anderem die Verbesserung der Hospizarbeit und der Palliativversorgung in der stationären Pflege. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass in jedem Wohnbereich eine spezialisierte Pflegekraft zur Verfügung steht. Alle Pflegekräfte und Pflegekräfte sollten dort einen Grundkurs in Palliative Care absolvieren. Der Verband ist sich der Problematik der stationären Versorgung bewusst, weshalb aus Sicht des DHPV die Arbeitssituation und die Finanzierung des Bereichs zu den Bereichen mit dringendem Reformbedarf gehören.

Ausgehend von der Tatsache, dass in Deutschland fast 47 Prozent aller Sterbenden in Krankenhäusern sterben, fordert der Verband eine Palliativversorgungspflicht für Kliniken. Krankenhäuser mit Schwerpunkt und Maximalversorgung sollten über eine Palliativstation mit mindestens sechs Betten verfügen. Der Verband möchte, dass die Krankenkassen unabhängig vom tatsächlichen Budget zusätzliche Fortbildungskosten für Ärzte und Pflegekräfte zur Verfügung stellen. Der DHPV vertritt rund 1.000 Einrichtungen einschließlich spezialisierter ambulanter Dienste aller Wohlfahrtsverbände.