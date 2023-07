Während weiterhin Dutzende Flüchtlinge und Asylsuchende vor einer Notunterkunft in der Innenstadt von Toronto campieren, fordert eine Gruppe von mehr als 20 Befürwortern den Leiter des städtischen Notunterkunftssystems zum Rücktritt auf, weil sie sagen, dass die Maßnahmen die Krise verschärft haben.

In einem (n offener Brief Am Montag forderten Befürworter den Rücktritt von Gord Tanner, dem General Manager der Shelter Support and Housing Administration (SSHA), wegen der „wiederholten Misswirtschaft“ des Shelter-Systems.

Sie sagen, dass der Ausschluss von Asylbewerbern aus dem Schutzsystem gegen die Sanctuary City-Politik Torontos verstößt, Fremdenfeindlichkeit schürt und Flüchtlinge als Verhandlungsmasse nutzt.

„Die Stadt Toronto verweigert Flüchtlingen die Unterbringung“, heißt es in dem Brief.

„(Es) fordert Flüchtlinge, die Schutz suchen, auch dazu auf, sich in einer grausamen, wilden Verfolgungsjagd an Service Canada zu wenden, wohl wissend, dass es nirgendwohin führen wird.“

Asylsuchende stehen Schlange, während Freiwillige der Black Coalition for AIDS Prevention Lebensmittel, Wasser und Vorräte verteilen. Torontos voll ausgelastetes Unterkünftesystem weist seit Anfang Juni Flüchtlinge und Asylbewerber ab und verweist sie an Bundesprogramme mit der Begründung, dass es mehr finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung benötige. (Patrick Swadden/CBC)

Dies geschieht, nachdem Interessengruppen alle Regierungsebenen aufgefordert haben, sofort zu handeln, um Asylsuchenden aus Afrika zu helfen, die vor dem Aufnahmebüro der Stadt in der Peter Street und der Richmond Street geschlafen haben und aus dem überlasteten Asylsystem der Stadt ausgeschlossen sind.

„Sie zwingen Menschen, auf dem Bürgersteig zu schlafen, weil sie um Geld streiten … und das ist absolut verwerflich“, sagte AJ Withers, ein Gemeindeorganisator und einer der Unterzeichner des Briefes.

„Menschen sollten nicht als Schachfiguren in Streitigkeiten um die Finanzierung von Gerichtsbarkeiten missbraucht werden.“

Torontos voll ausgelastetes Unterkünftesystem weist seit Anfang Juni Flüchtlinge und Asylbewerber ab und verweist sie an Bundesprogramme mit der Begründung, dass es mehr finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung benötige. Allerdings können viele Asylbewerber keine staatliche Hilfe erhalten, wenn ihren Anträgen nicht vollständig stattgegeben wird, sodass Dutzende von ihnen in der Schwebe stecken und keinen Schlaf finden können.

„Es gibt auch eine Richtlinie zu Standards für Unterkünfte. Unabhängig davon, wer für die Finanzierung verantwortlich ist, unabhängig vom Einwanderungsstatus, haben Sie ein Recht auf Zugang zum System der Unterkünfte“, sagte Withers

Stadt sagt, Notunterkünfte hätten „Krisenniveau“ erreicht

Die Stadt teilte im Mai mit, dass die Zahl der Asylsuchenden im Notunterkunftssystem Torontos in 20 Monaten um 500 Prozent gestiegen sei, von einem Tiefstand von 530 pro Nacht im September 2021 auf über 2.800 im Mai.

„Während der Zusammenbruch des Schutzsystems nicht allein in der Verantwortung des Generaldirektors liegt, sondern beim Stadtrat, haben Ihre wichtigen Entscheidungen zu unermesslichem Schaden geführt und die Krise weiter verschärft“, heißt es in dem Brief.

Tanner hat die Rücktrittsforderungen nicht kommentiert.

In einer Erklärung am Montag sagte Stadtverwalter Paul Johnson, dass die Kapazität der Notunterkünfte in Toronto ein „Krisenniveau“ erreicht habe.

„Unsere Notunterkünfte sind voll. Das hat viele komplexe Gründe, aber diese Tatsache bleibt bestehen“, antwortete Johnson auf den Brief.

„Ich habe vollstes Vertrauen in die in dem Brief erwähnte Person und in mein Team, das fleißig und kontinuierlich in Zusammenarbeit mit vielen anderen Experten und Gemeindeführern gearbeitet hat, von denen einige Unterzeichner des Briefes sind.“

Johnson sagte, die Stadt verfüge nicht über zusätzlichen Platz und habe derzeit keine Möglichkeit, das System zu erweitern, um mit der steigenden Nachfrage nach Unterkünften Schritt zu halten.

„Alle Mann an Deck“-Ansatz erforderlich: Bürgermeister

Als Antwort auf den Brief sagte die Bürgermeisterin von Toronto, Olivia Chow, die letzte Woche ihr Amt angetreten hat, dass sie sich darauf konzentriere, mit der Bundes- und Provinzregierung zusammenzuarbeiten, um „eine sofortige Lösung zu finden“, um Asylbewerbern Unterkunft und Unterkunft zu bieten.

„Wir brauchen jetzt alle Hände an Deck, um diese Krise zu lösen“, sagte Chow am Montag in einer Erklärung gegenüber CBC Toronto.

„Ich habe mich an alle Großstadtbürgermeister in ganz Ontario gewandt und sie alle stehen vor den gleichen Herausforderungen.“

Chow äußerte sich nicht zu den Forderungen nach einem Rücktritt von Tanner und sagte auch nicht, ob sie Tanner entlassen würde, falls er nicht zurücktreten würde.

Sie sagte, sie erwarte „greifbare Lösungen“ von allen drei Regierungsebenen, wenn sich die leitenden Angestellten am Dienstag treffen.

In einer Erklärung am Montag forderte NDP-Vorsitzende Marit Stiles den Premierminister von Ontario, Doug Ford, auf, den Kommunen sofortige Notfinanzierung für die Unterbringung und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden bereitzustellen.

„Das sind Menschen, die vor Krieg und Verfolgung in ihren Heimatländern geflohen sind und auf der Suche nach Sicherheit hierher gekommen sind, nur um auf den Gehwegen zurückgelassen zu werden“, sagte Stiles.

„Dies ist ein Moment für alle Regierungsebenen und über alle Parteigrenzen hinweg, zusammenzukommen und die Flüchtlinge und Asylsuchenden zu unterstützen.“

Stiles fordert die Provinzregierung außerdem auf, in der gesamten Provinz zusätzliche Mittel für das Newcomer Settlement Program bereitzustellen, um den Menschen dabei zu helfen, eine langfristige Unterkunft und kulturell angemessene Dienstleistungen zu finden.