Der kommende „Beetlejuice 2“-Film beschäftigt sich mit einigen fehlenden Teilen.

Die Behörden in Vermont gaben am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie den Diebstahl von zwei großen Requisiten untersuchen, die vom Set des Films in der Gegend von East Corinth gestohlen wurden.

Der erste Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung, als am 14. Juli ein „großer Laternenpfahl mit einer markanten Kürbisdekoration“ bei der Staatspolizei von Vermont als gestohlen gemeldet wurde.

Angeblich entfernte der Dieb den Laternenpfahl von seinem Sockel, „verstaute ihn auf der Ladefläche des Lastwagens, deckte ihn mit einer Plane ab und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit“ in einem GMC-Pickup.

Drei Tage später meldeten Fachleute, die mit dem Film zu tun hatten, einen weiteren Vorfall. Sie gaben an, dass eine 150 Pfund schwere Kunstskulptur aus der Nähe eines Friedhofs gestohlen worden sei, auf dem die Produktion des Films angesiedelt war, teilten die Behörden mit.

Ein Foto der Skulptur war in der Pressemitteilung enthalten und sie scheint einer der unheimlichen Skulpturen zu ähneln, wenn nicht sogar identisch zu sein, die von der Figur Delia Deetz geschaffen wurden, der verrückten Künstlerin und Stiefmutter, gespielt von „Schitt’s Creek“-Star Catherine O’Hara im Originalklassiker von 1988.

CNN hat Warner Bros., das Studio der Fortsetzung, um einen Kommentar gebeten. (CNN und Warner Bros. sind beide Teil derselben Muttergesellschaft, Warner Bros. Discovery.)

O’Hara wird ihre Rolle im neuen Film erneut spielen, zusammen mit den zurückkehrenden Darstellern Michael Keaton, der die Titelrolle spielt, und Winona Ryder als Lydia Deetz.

„Wednesday“-Star Jenna Ortega tritt in dem von Tim Burton inszenierten Film als Lydias Tochter auf, zusammen mit den neuen Darstellern Justin Theroux, Monica Bellucci und Willem Dafoe.

CNN berichtete zuvor, dass das Produktionsstudio Warner Bros. Pictures den Veröffentlichungstermin von „Beetlejuice 2“ für den 6. September 2024 bestätigt habe. Es ist jedoch unklar, ob dieser Veröffentlichungstermin noch gilt, da Hollywood aufgrund der anhaltenden SAG-AFTRA- und WGA-Streiks weiterhin geschlossen bleibt.