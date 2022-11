Beerdigung von Shanquella Robinsons Familie Das FBI ermittelt im Todesfall

Shanquella Robinsons Familie wird in diesem Jahr und noch viele Jahre unter einer sehr schwierigen Weihnachtszeit leiden, da die Umstände ihres vorzeitigen Todes in Cabo, Mexiko, äußerst schmerzhaft sind. Gestern nahmen laut Black Enterprise Hunderte von Menschen an ihrer Beerdigung in Charlotte, North Carolina, in der Macedonia Baptist Church teil.

Robinson wurde von einem Dienstmädchen tot in dem Hotel aufgefunden, in dem sie und ihre gewalttätigen „Freunde“, Daejhanae Jackson, Lysse Hyatt, Wenter Donovan, Khalil Cooke, Malik Dyer und Nazeer Wiggins, übernachteten. Wie wir bereits berichtet haben, kursiert im Internet ein virales Video, das Jackson und Donovan zeigt, wie sie Robinson unerbittlich schlagen. Viele glauben, dass der Kampf letztendlich zu ihrem Tod geführt hat. Bernard Robinson, Shanquellas Vater, sagte gegenüber TMZ, dass er glaubt, dass diese Reise von Anfang an geplant war …

Mr. Robinson fordert eine lebenslange Haftstrafe für die Verantwortlichen für den Tod seines kleinen Mädchens, da er sie bei ihrer Hochzeit niemals zum Altar führen oder ein Großvater für ihre Kinder werden wird.

Die Bürgerrechtlerin Tamika Mallory nahm an dem Gottesdienst teil und versprach, der Familie dabei zu helfen, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht zu erlangen.

„Einen geliebten Menschen auf die abscheuliche Weise zu verlieren, die Shanquella widerfahren ist, wird wahrscheinlich nie Frieden für sie finden. Aber es kann nicht nur eine offene Situation geben. Es muss mit der Wahrheit abgeschlossen werden und es muss so sein, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die für ihren Tod verantwortlich sind.“

Sobald es neue Nachrichten zu diesem Fall gibt, können Sie sicher sein, dass BOSSIP sie für Sie bereithält.