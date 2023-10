Auf einer Grabstelle für anonyme Bestattungen auf dem Alten Friedhof in Potsdam liegt ein Trauerband. Foto

Menschen, die am Ende ihres Lebens allein sind, bleiben bei ihrer Beerdigung oft allein. Jedes Jahr finden in Brandenburg Hunderte sogenannte Amtsbestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige statt.

Wenn Menschen ohne Angehörige sterben, die zu ihrer Bestattung verpflichtet sind, finden sie in der Regel ihre letzte Ruhe durch eine sogenannte offizielle Bestattung. Zunächst trägt die Kommune die Kosten, wie Fabian Lenzen, Sprecher der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg, erklärt. „Die Bestattungen sind meist sehr einfach“, sagt er.

Die Landeshauptstadt Potsdam gibt jedes Jahr mehrere Tausend Euro für Amtsbestattungen aus, die weder von Versicherungen noch von Erben oder Nachlässen erstattet werden können. Zuletzt waren es im Jahr 2022 gut 30.400 Euro, im Jahr zuvor rund 25.000 Euro, wie Stadtsprecher Markus Klier berichtet. Wie viele solcher Bestattungen es jedes Jahr gibt, ist nicht erfasst.

Alle zwei Monate findet in Potsdam eine Trauerfeier für die allein Verstorbenen statt

Anschließend weist die Stadt die Bestatter an, die Verstorbenen vom Sterbeort abzuholen, wie der Potsdamer Stadtsprecher sagt. Die Bestatter überführen ihn in das Potsdamer Krematorium. Mit einer Vollmacht ordnet der Bestatter die Einäscherung und die Sterbeurkunde beim Standesamt Potsdam an.

Laut Markus Klier findet alle zwei Monate eine Zeremonie in der Trauerhalle des Neuen Friedhofs statt. Dort werden alle registrierten Verstorbenen in einer Trauerrede bei Orgelmusik namentlich genannt. „Die Urnen werden dann in der anonymen Grabstelle auf dem Alten Friedhof beigesetzt“, erklärt der Stadtsprecher.

Suchen Sie auch nach der Beerdigung nach Personen, die zur Bestattung verpflichtet sind

In Cottbus gibt es jedes Jahr etwa 130 solcher Amtsbestattungen. Laut Stadtsprecher Jan Gloßmann schwanken die Kosten jedes Jahr. Die Suche nach Personen, die zur Zahlung der Beerdigung verpflichtet sind, endet jedoch nicht mit der Beerdigung. Verfügen identifizierte Angehörige jedoch selbst nicht mehr über ausreichende Mittel, können sie beim zuständigen Sozialamt am Sterbeort die Übernahme der Bestattungskosten beantragen.

„Kommen Angehörige der Bestattungspflicht nicht nach, droht ihnen in der Regel ein Bußgeld“, sagt Fabian Lenzen. Zumindest in Berlin könnten das schnell 10.000 Euro sein. Eine kostengünstige Bestattung kostet etwa 1.000 bis 2.000 Euro. Häufig schreiben Kommunen die Leistung auch aus.

Beispielsweise die Stadt Wittstock (Ostprignitz-Ruppin). Im vergangenen Jahr gab es dort vier offizielle Bestattungen, doch in neun Fällen konnte die Gemeinde dennoch Angehörige ausfindig machen, wie Stadtsprecher Jean Dibbert berichtet. Für eine solche Beerdigung zahlt die Stadt bis zu 2.500 Euro.

Manchmal kommen Nachbarn, Freunde oder Betreuer zum Grab

Auch Bestatter Tilo Brüsehafer von „Müritzbestattungen“ aus Wredenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) nimmt regelmäßig an den Ausschreibungen teil. In den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin führt er jedes Jahr etwa 150 Beerdigungen durch. Im Durchschnitt sind fünf davon regulatorischer Natur. „Die Beerdigungen finden oft ohne Zeremonie statt“, berichtet Tilo Brüsehafer. Es gibt keine dekorative Urne und keine Laudatio; Die abgedeckte Aschekapsel wird dann leise in die Krypta abgesenkt.

In anderen Fällen versammeln sich Nachbarn, Freunde oder Betreuer um die Grabstelle, wie Fabian Lenzen ergänzt. „Das Pflegepersonal oder die Nachbarn sammeln oft Geld für Blumenschmuck oder eine Trauerzeremonie“, sagt Tilo Brüsehafer. War der Verstorbene Kirchenmitglied, hat er laut Fabian Lenzen Anspruch auf einen Geistlichen bei der Beerdigung. Dann kommen oft auch andere Gemeindemitglieder, um den Verstorbenen auf seinem letzten Spaziergang zu begleiten.

