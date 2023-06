Auf dieser Abbildung steht am 17. April 2023 in Los Angeles, Kalifornien, eine Schachtel des Diabetesmedikaments Ozempic auf der Theke einer Apotheke.

Menschen, die Diabetes und Medikamente zur Gewichtsabnahme einnehmen, wie z Novo Nordisk Ozempic und Wegovy sollten die Einnahme vor einer geplanten Operation abbrechen, um das Risiko schwerwiegender gesundheitlicher Komplikationen zu verringern, sagte eine prominente Gruppe von Ärzten.

Die American Society of Anaesthesiologists, eine Organisation von mehr als 53.000 in der Anästhesiologie tätigen Ärzten, veröffentlichte am späten Donnerstag vorläufige Leitlinien mit diesem Vorschlag.

Ziel der Leitlinien ist es, Ärzten bei der Behandlung von Patienten zu helfen, die Medikamente einnehmen und bei denen elektive Operationen geplant sind, bei denen es sich um nicht notfallmäßige Eingriffe wie die Entfernung von Nierensteinen, Gelenkersatz und Schönheitsoperationen handelt.

Die ASA sagte, die Leitlinien spiegeln Bedenken im Zusammenhang mit einer verzögerten Magenentleerung wider oder wenn Nahrung länger als gewöhnlich im Magen verbleibt. Das ist eine Wirkung von Medikamenten gegen Diabetes und zur Gewichtsreduktion, die ein im Darm produziertes Hormon namens GLP-1 nachahmen und letztendlich den Appetit einer Person unterdrücken.

Eine verzögerte Magenentleerung kann laut ASA dazu führen, dass bei Narkosepatienten Übelkeit, Erbrechen und Aspiration auftreten, wobei eine Person versehentlich Nahrung in die Lunge einatmet, anstatt sie zu schlucken. Aus diesem Grund müssen Patienten in der Regel nüchtern sein, bevor sie sich für Eingriffe einer Narkose unterziehen.

Die ASA hat vereinzelte Berichte aus den gesamten USA erhalten, dass bei Patienten, die die Medikamente während einer Vollnarkose oder tiefen Sedierung einnehmen, möglicherweise ein erhöhtes Risiko für diese „schwerwiegenden“ Komplikationen besteht, sagte der Präsident der Gruppe, Dr. Michael Champeau, in den Leitlinien.

Ozempic und Wegovy werden bereits mit Magenproblemen wie Durchfall und Verstopfung in Verbindung gebracht. Champeau räumte jedoch ein, dass es immer noch an wissenschaftlichen Daten darüber mangelt, wie genau die Anästhesie mit diesen Medikamenten, die auch als GLP-1 bekannt sind, interagiert.

Jeden Tag erhalten landesweit etwa 60.000 Menschen eine Vollnarkose oder Medikamente zur Schmerzlinderung bei Operationen und anderen Eingriffen.

Es ist unklar, wie viele Menschen jeden Tag GLP-1-Medikamente einnehmen, aber ihre Beliebtheit ist im letzten Jahr sprunghaft angestiegen, weil sie „Wunder“ zur Gewichtsreduktion darstellen. Jetzt leiden Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk unter landesweiten Engpässen. Sie sehen sich auch einer wachsenden Konkurrenz durch ähnliche Behandlungen ausgesetzt Eli Lilly Das ist Mounjaro.

Gemäß den Leitlinien der ASA sollten Personen, die täglich GLP-1-Medikamente einnehmen, die Behandlung am Tag der geplanten Operation auslassen. Wer wöchentlich GLP-1 einnimmt, sollte die Behandlung eine Woche vor der geplanten Operation abbrechen, sagte die Gruppe.

Vor der Operation sollten Ärzte erwägen, einen Endokrinologen zu konsultieren, um Ratschläge für Patienten zu erhalten, die GLP-1 gegen Diabetes einnehmen.

Die Gruppe sagte außerdem, dass Ärzte erwägen sollten, den Eingriff eines Patienten zu verschieben, wenn dieser am Tag des geplanten Eingriffs Übelkeit, Erbrechen oder Blähungen oder Schmerzen im Bauch verspürt.

Wenn ein Patient keines dieser Symptome aufweist, aber vor der Operation die Einnahme von GLP-1 nicht abgebrochen hat, sollten Ärzte die Verwendung von Ultraschall in Betracht ziehen, um zu überprüfen, ob der Magen „voll“ ist.