Meer bedrijven onderzoeken manieren om magazijnen met robots te bemannen, maar het kan zijn dat ze een paar jaar moeten wachten voordat de technologie is ingehaald.

Meer dan een vijfde van de magazijnexploitanten heeft geïnvesteerd in automatisering om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken, vooral omdat ze werkten om de stijgende e-commerce-orders tijdens de pandemie af te handelen. Sommige bedrijven verkennen volledige automatisering waarvoor weinig werknemers nodig zijn. Deze ‘licht uit’- of ‘donkere’ magazijnen – zo genoemd omdat robots niet zoveel verlichting nodig hebben als mensen – vereisen echter aanzienlijke kosten vooraf en hebben nog steeds te maken met de beperkingen van robottechnologie, waaronder de mogelijkheid om verschillende soorten items behendig.

Een analyse van kosten en baten in de huidige wervingsmarkt brengt sommige magazijnbeheerders ertoe manieren te onderzoeken om de automatisering te vergroten, zeggen operators en leidinggevenden.

Volgens het Bureau of Labor Statistics bedroeg het gemiddelde salaris van Amerikaanse werknemers in de magazijn- en opslagindustrie $ 43.820 vanaf mei 2021, de meest recent beschikbare gegevens, vergeleken met $ 41.110 in mei 2019.

“Je hebt de combinatie van te weinig mensen en hele dure mensen. Het maakt de automatisering veel gemakkelijker te rechtvaardigen”, zegt Sean Wallingford, president en chief executive van de regio Amerika voor magazijntechnologiebedrijf Swisslog Holding AG. “Dus ik denk dat we dat duwtje daarnaartoe zullen blijven zien.”

In 2019 opende het Duitse online apotheekbedrijf Apo.com Group een magazijn van 20.000 vierkante meter in Nederland dat automatisering gebruikt om 25.000 tot 30.000 bestellingen per dag te verwerken met ongeveer 20 werknemers in elk van de drie ploegen. Het bedrijf investeerde meer dan $ 100 miljoen in het gebouw en de automatisering, zei Michael Fritsch, de oprichter en voormalig CEO van het bedrijf.

De heer Fritsch zei dat een handmatig magazijn ongeveer 400 werknemers en ongeveer twee keer zoveel vierkante meters nodig zou hebben gehad om hetzelfde aantal bestellingen uit te voeren. Hij zei dat hij ook gediplomeerde apotheekprofessionals had moeten inhuren voor die functies en dat hij voor uitdagingen zou staan ​​om dat aantal gekwalificeerde mensen te vinden en hun hogere salarissen te betalen.

“Je vindt dit aantal apothekers niet in één stad, dus dat is het probleem”, zei hij. “Zonder (de robots) zouden we dit niet kunnen doen.”

Het magazijn maakt gebruik van robotarmen van RightHand Robotics Inc. uit Somerville, Massachusetts, die in staat zijn om 97% van de voorraad van de apotheek te verzamelen, gezien de relatief uniforme afmetingen van de artikelen, zei dhr. Fritsch.

Een robotarm pakt en verpakt bestellingen in het geautomatiseerde magazijn van online apotheek Apo.com in Nederland.

Volgens onderzoeksbureau Interact Analysis gebruikte ongeveer 20% van de magazijnen in 2022 een of andere vorm van robotica, tegen 15% in 2018. Een van de meest ongrijpbare uitdagingen bij het ontwikkelen van magazijnautomatisering is het trainen van robots om de bewegingen van een menselijke hand na te bootsen, zodat ze klantorders in alle soorten en maten kunnen verwerken.

Luke Jensen, CEO van Ocado Solutions, de divisie voor samenwerking op het gebied van kruidenierswaren van technologieleverancier Ocado Group,

zei dat individuele items nog steeds grotendeels handmatig in de magazijnen van het bedrijf worden verpakt voor levering. Ocado Group werkt samen met kruideniersgigant Kroger Co.

op het bouwen van geautomatiseerde fulfilmentcentra in de VS

De heer Jensen zei dat het complex is om een ​​robotarm te trainen om zo’n 50.000 verschillende soorten kruidenierswaren in allerlei verpakkingen op te pakken.

Ocado had ook te maken met drie branden in drie jaar tijd in zijn magazijnen als gevolg van botsende robots, een elektrische storing in een batterijoplader en een brand die uitbrak buiten een magazijn in een afvalverpakkingscontainer. De heer Jensen zei dat het bedrijf na de eerste brand in 2019 wijzigingen heeft aangebracht, waardoor de schade van latere branden is beperkt.

Amazon.nl Inc.

onthulde vorig jaar een nieuwe mechanische arm genaamd Sparrow die volgens het e-commercebedrijf in staat is miljoenen items te identificeren en te verwerken die ongeveer 65% van de totale voorraad van Amazon vertegenwoordigen. In eerste instantie wordt het apparaat gebruikt om items in elke bestelling te groeperen net voordat ze worden verpakt.

De beperkingen aan de behendigheid van robots maken het gemakkelijker om sommige magazijnen te automatiseren dan andere op basis van de manier waarop goederen worden verpakt, zei de heer Wallingford van Swisslog.

“Als het alleen maar volle zaken waren die van punt A naar punt B gingen, kunnen we dat vandaag vrij goed automatiseren”, zei de heer Wallingford.

Hij zei dat de uitdaging ligt bij stukverzamelen voor e-commerceorders wanneer grotere pakketten met bulkgoederen moeten worden opgesplitst in kleinere pakketten. Voor die taken zijn meestal mensen nodig, zei hij.

Rueben Scriven, een senior analist bij Interact Analysis, zei dat investeren in een autonoom systeem een ​​grote financiële verplichting is, aangezien de faciliteiten honderden miljoenen dollars kunnen kosten. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig light-out magazijnen, zei hij.

“We zijn hier nog extreem ver van verwijderd”, zei dhr. Scriven. “In de komende 10 jaar denk ik dat het einddoel (met automatisering) echt is om mensen toe te rusten, waardoor ze productiever worden.”

